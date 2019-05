In Meyenburg verliert die Meyenburger Wählergemeinschaft deutlich, bleibt aber stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Burkhard Freese gewinnt das Duell gegen Wolfgang Handke und wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Marienfließ. In den anderen Gemeinden des Amtes setzten sich die Amtsinhaber durch.