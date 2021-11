Noch wurde die diesjährige MAZ-Sterntaler-Aktion gar nicht offiziell gestartet, da erfährt sich schon Unterstützung von alten Bekannten. Denn wie in den Vorjahren lässt Stil Männermode in Pritzwalk ihre #betterfriday-Aktion am Freitag den Sterntalern zugute kommen.