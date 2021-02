Perleberg

Auch wenn es jetzt das Impfzentrum in Kyritz gibt, so will Landrat Torsten Uhe möglichst schnell im Landkreis Prignitz Impf-Möglichkeiten schaffen. „Der Standort im Nachbarkreis ist für viele Bürger zu weit weg und schwer zu erreichen“, findet er. Deshalb begrüßt er, dass auch im Landkreis ein Impfzentrum errichtet werden soll.

Impfen beim Hausarzt: Mecklenburger Modell als Vorbild

Auch Hausarztpraxen sollten frühzeitig einbezogen werden, ist Uhe überzeugt. „Gerade für ländlich geprägte Regionen ist wohnortnahes Impfen wichtig“, meint er. Er spielt damit auf das Pilotprojekt zum Impfen in Hausarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern an. Uhe: „Was im Nachbarland geht, sollte auch in Brandenburg möglich sein.“ Und weiter: „Sollte das Land eine Modellregion suchen, sind mit Sicherheit auch Prignitzer Ärzte bereit, sich einzubringen.“

Anzeige

Für die Arbeit der mobilen Impfteams sieht der Landkreis weitere Einsatzmöglichkeiten in der Fläche. Der Kreis habe dem Land bereits vorgeschlagen, auch vor Ort in den Dörfern zu impfen, denn nicht jede Gemeinde habe einen Arzt, so Uhe. Kommunen haben angeboten, Räume, etwa Dorfgemeinschaftshäuser, zur Verfügung zu stellen.

Kreiskrankenhaus will weiteres Pflegepersonal impfen können

Im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg konnten bislang nur bestimmte Gruppen geimpft werden. Jetzt ist die rechtliche Grundlage dafür geschaffen worden, dass Krankenhäuser und Rehakliniken auch Beschäftigte ambulanter Pflegedienste und von Dialyseeinrichtungen impfen dürfen. Das Kreiskrankenhaus bemüht sich jetzt um die Impfberechtigung, zusätzlich auch für das Personal niedergelassener Ärzte, Zahnärzte sowie in Physiotherapiepraxen.

Am Donnerstag verzeichnete man im Kreis 17 neue Corona-Fälle, aber 17 jetzt Genesene. Es gibt drei weitere Sterbefälle – damit erhöht sich die Zahl der bisher Verstorbenen auf 99. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 172,01.

Weitere Fälle in Senioreneinrichtungen

In der Schule für Gesundheitsberufe des Kreiskrankenhauses Perleberg sind eine Klasse und eine Lehrkraft in Quarantäne versetzt worden. Im Stephanus Seniorenzentrum Marienfließ wurden acht Bewohner positiv getestet. Bei der Hauskrankenpflege „Glücksmomente“ in Wittenberge wurden bislang acht positiv getestete Mitarbeiter und zu Pflegende ermittelt.

Im Seniorenzentrum Christophorus in Pritzwalk gibt es noch zwei auf Covid-19 positiv getestete Bewohner.

Aktuelle Corona-Zahlen für Prignitz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Wochenende ist die Anzahl der vorgenommenen Corona-Tests deutlich geringer als in der Zeit von Montag bis Freitag. Somit die Zahl der bestätigten Fälle entsprechend geringer als in unter der Woche.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Von Bernd Atzenroth