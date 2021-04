Perleberg

Der vom Potsdamer Innenministerium angekündigte Stopp der Terminvergabe für Erstimpfungen hat auch Auswirkungen auf das Impfzentrum in Perleberg. Zwar können laut dessen Leiter Johannes Neumann die für diese Woche geplanten 3904 Impfungen alle durchgeführt werden, doch bereits für kommende Woche wurde dem Impfzentrum nur ein geringeres Impfstoff-Kontingent zugesichert für 1440 Erst- und 1122 Zweitimpfungen.

Arbeit des Impfzentrums wird zurückgefahren

Für die darauf folgende Kalenderwoche 17 ist vorläufig ein Stopp verhängt worden. Am Freitag soll es Informationen geben, wie es dann weitergeht.

Die geringere Impfstoffzuweisung wird auch Auswirkungen auf die Organisation des Impfzentrums in Perleberg haben: In der kommenden Woche wird dort noch im Schichtsystem von 8 bis 20 Uhr gearbeitet. Doch danach geht man davon auf Bitten des Landes wieder ab und arbeitet montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Corona-Inzidenz bei 135,2

Derweil ist die Corona-Lage in der Prignitz fast unverändert: Das Landesgesundheitsamt meldet für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 135,2. Aktuell gibt es im Landkreis 269 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Im Vergleich zu Dienstag verzeichnete die Kreisverwaltung am Mittwoch 33 laborbestätigte Fälle mehr. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind es 2890 Corona-Fälle. Davon gelten 2472 als genesen, sieben Personen mehr als noch am Dienstag.

Es ist kein weiterer Erkrankter gestorben, damit liegt die Zahl bei insgesamt 149 Verstorbenen. Darüber hinaus wurden inzwischen bei 352 Erkrankten im Landkreis Prignitz Virusmutationen festgestellt. Drei sind am Mittwoch hinzugekommen.

Von Bernd Atzenroth