Perleberg

Mit einer ganz schlechten Nachricht startet die Prignitz in das Wochenende: Am Montag muss für den Landkreis die Corona-Notbremse verkündet und dann am Dienstag gezogen werden. Das teilte Danuta Schönhardt, , Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit beim Landkreis Prignitz, auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Landkreises zur Corona-Lage mit.

Neue Corona-Einschränkungen auch über Ostern in Kraft

Grund für die Maßnahme: Am Freitag ist erstmals der Inzidenzwert von 100 überschritten worden – nach den für die Notbremse maßgeblichen Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) liegt er bei 110,30. Da er nach gesicherten Schätzung auch am Samstag und Sonntag und damit drei Tage nacheinander dreistellig sein wird, ist die Ziehung der Notbremse unumgänglich.

Nach Angaben von Danuta Schönhardt werden die damit verbundenen neuen Einschränkungen am Montag verkündet am Dienstag, 30. März, in Kraft treten. Das heißt: Zunächst für zwei Wochen werden die Öffnungsschritte wieder zurückgefahren, die seit dem 8. März in Kraft sind – also auch über Ostern.

Regelung für private Feiern eingeschränkt

Das betrifft vor allem die Durchführung privater Feiern – Treffen sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person möglich. Auch der Einzelhandel muss dann wieder weitgehend schließen – von den schon vor dem 8. März geltenden Ausnahmen mal abgesehen. „Aus meiner Sicht ist das komplett unsinnig“, bewertete dies Danuta Schönhardt.

Allerdings ist das nach der geltenden Eindämmungsverordnung so beschlossen – es sei denn, in der nächsten Verordnung steht etwas anderes. Doch mit der ist nicht vor Montag zu rechnen.

Nicht alles wird komplett geschlossen

Offen bleiben demnach neben dem Großhandel unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Buchhandel sowie Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte; Baufachmärkte, Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte.

Nicht von Schließung betroffen sind auch Banken und Sparkassen sowie Poststellen, Optiker und Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Waschsalons, Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge. Körpernahe Dienstleistungen wie in Friseurbetrieben sind nach den geltenden Regelungen erlaubt.

Gedenkstätten, Museen, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr wieder geschlossen.

Für Aufhebung müsste Inzidenz vom 8. bis 10. April unter 100 fallen

Aufgehoben werden kann die Notbremse nur dann, wenn am 8., 9. und 10. April die Inzidenz wieder unter 100 liegen sollte: Dann ist die Öffnung ab dem 13. wieder möglich“, erklärte Danuta Schönhardt. Wenn nicht, dann verlängern sich die Maßnahmen.

Die Geschäftsbereichsleiterin betonte auch, dass der Landkreis Prignitz „in guter Gesellschaft“ sei. Bereits am Donnerstag lagen nur noch sechs der 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte im Land unter 100 – da war die Prignitz noch knapp dabei. In Elbe-Elster war der Wert da aber bereits schon auf 257 gestiegen.

Kleine Fallzahlen mit großen Auswirkungen

Danuta Schönhardt erklärte dann auch, wie der Kreis aktuell in die Situation gekommen ist, und führte dafür zwei größere Ereignisse auf: In einem ambulanten Pflegedienst in Berge waren 18 positive Fälle aufgetreten und in der Kita Demerthin weitere vier. „Schon kleine Zahlen für im Landkreis schnell zu einer hohen Inzidenz“, sagte sie, musste aber auch zugeben, dass sich der Rest der Neuinfektionen diffus über den ganzen Kreis verteilt.

Eine Schließung von Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen ist seitens des Landes zurzeit nicht vorgesehen.

Von Bernd Atzenroth