Pritzwalk

Der 29. März ist kein normaler Montag. Es ist der Tag vor der Notbremse, die im Landkreis Prignitz aufgrund der steigenden Infektionszahlen am Dienstag gezogen werden muss. Die Lockerungen, die seit dem 8. März gültig sind, werden für mindestens 14 Tage zurückgenommen.

Zahlreiche Einzelhändler sind von den Maßnahmen betroffen und müssen ab Dienstag ihre Läden für den Publikumsverkehr schließen. Das Ostergeschäft findet frühzeitig ein Ende – genau wie schon vor einigen Monaten das Weihnachtsgeschäft. Das sorgt für Frust bei vielen Gewerbetreibenden.

Die Ungewissheit schlägt aufs Gemüt

„Ich habe mir bereits letzte Woche gedacht, dass ich meinen Laden wieder schließen muss“, sagt Bettina Loosch, Inhaberin eines Pritz­walker Modegeschäfts, „die Corona-Zahlen sind immer weiter gestiegen, genau wie mein Frust und meine Sorgen.“ Als Bettina Loosch dann am Freitag erfuhr, dass in dieser Woche die Notbremse gezogen werden muss, fuhren ihre Gefühle Achterbahn: „Diese ganze Situation schlägt mir sehr auf den Magen“, sagt sie, „und diese Ungewissheit schlägt auf mein Gemüt.“

Denn ob die Inzidenz des Landkreises nach besagten zwei Wochen Zwangspause wieder auf ein Niveau gesunken ist, das es dem Einzelhandel erlaubt, wieder zu öffnen, kann im Moment niemand voraussagen.

Unverständnis, warum nur wieder die kleinen Läden schließen

Obwohl die Pritzwalker Unternehmerin betont, sie verstehe die Notwendigkeit der Maßnahmen und möchte ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, herrscht gleichzeitig viel Unverständnis. „Ich verstehe nicht, warum zum Beispiel der Baumarkt oder andere Geschäfte geöffnet bleiben dürfen und ich mit meinem kleinen Laden muss schon wieder schließen“, sagt Loosch.

Bereitschaft, Corona-Maßnahmen zu akzeptieren, sinkt

Auch die Kunden seien mehr und mehr genervt von dem Hin und Her, dem Vor und Zurück und den Beschlüssen bezüglich der Corona-Maßnahmen. „Unsere Kunden versuchen uns zu trösten, damit wir nicht komplett den Kopf verlieren“, erklärt Bettina Loosch, „aber gleichzeitig fällt mir immer mehr auf, dass die Bereitschaft der Kunden, die beschlossenen Maßnahmen zu akzeptieren, immer geringer wird.“

Das ist sicher auch ein Grund, warum die in der vergangenen Woche gestartete Petition von Prignitzer Gegnern der Corona-Maßnahmen mittlerweile von mehr als 1000 Menschen unterzeichnet worden ist, wenngleich deren Initiatoren im Gegensatz zu Bettina Loosch den Sinn jeglicher Schutzmaßnahme in Frage stellen.

Dritte Pandemie-Welle hat die Prignitz erreicht

Die Zahlen aus dem Gesundheitsamt lassen aber nicht viel Interpretationsspielraum zu. Die Inzidenzzahl lag am Montag bei 119,49 und damit etwa so hoch wie am Sonntag – und den vierten Tag in Folge über der Marke von 100. Drei neue Fälle sind im Samstag hinzugekommen. Die Zahl der festgestellten Infektionen mit mutierten Viren stieg im Landkreis mittlerweile auf 159 – bei 183 aktuellen Corona-Fällen insgesamt.

Die dritte Infektionswelle kommt inzwischen auch in den Kliniken an. Wie das Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg mitteilt, werden dort aktuell 15 Corona-Patienten behandelt. Sie befinden sich auf der Isolierstation und sind teilweise schwer erkrankt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation. „In den vergangenen Tagen ist eine leicht steigende Tendenz bei der Anzahl der Patienten zu verzeichnen. Auch in der Altersstruktur ist eine Veränderung hin zu Patienten im erwerbsfähigen Alter zu erkennen“, sagt Jacqueline Braun vom Kreiskrankenhaus.

Trotz Lockdown: Bettina Loosch lässt den Kopf nicht hängen

All das lässt kaum Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Maßnahmen zu – sehr zum Leidwesen der davon immer wieder besonders betroffenen Einzelhändler.

Den Kopf hängen zu lassen, kommt für Bettina Loosch trotzdem nicht infrage. Ab Dienstag bietet die Unternehmerin wieder ihr „Schaufenster Shopping“ an. Am Dienstag und Mittwoch können Interessierte von 11 bis 14 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr von draußen aus einkaufen.

„Irgendwie muss ich im Gespräch bleiben“, sagt Loosch. Des Weiteren hat sie sich eine Internetseite zugelegt und präsentiert ihre Waren bei Instagram. „Ich bin sehr stolz auf meine Kunden, dass sie mir trotz der Umstände treu bleiben, mir immer wieder Mut machen und alle Bestimmungen einhalten“, betont die Einzelhändlerin, „es ist für uns alle keine einfache Zeit.“

Zudem ist die Unternehmerin telefonisch unter dieser Nummer erreichbar: 0162/1 05 32 81.

Von Julia Redepenning und Bernd Atzenroth