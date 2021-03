Perleberg

Es herrscht eine geschäftige und doch zugleich ruhige Atmosphäre: Schon am Eingang zum Impfzentrum Prignitz in Perleberg ist das so. Tatsächlich staut es sich ein wenig zurück, doch alle warten geduldig, mancher genießt sogar die Sonnenstrahlen. Die Abwicklung der Formalitäten läuft aber reibungslos und zügig. Genauso geht es im Zentrum weiter, wo an diesem Tag auf vier Bahnen geimpft wird.

Jetzt auch Unterstützung von der Sparkasse Prignitz

Das Impfzentrum Prignitz in Perleberg weitet sukzessive seine Tätigkeit aus. 34 Mitarbeiter waren am gestrigen Tag mit der Abwicklung des Impfprozesses befasst. Nach Ostern, wenn das Impfzentrum in den Schichtbetrieb geht und dann sogar zwölf Stunden täglich geöffnet sein, dann soll jede Schicht mit 30 Mitarbeitern besetzt sein.

13 Bundeswehrsoldaten gehören zum Betreuungsteam im Impfzentrum Prignitz. Ihre Zahl wird nach Ostern fast verdoppelt. Quelle: Bernd Atzenroth

Unterstützung kommt dabei jetzt von eher ungewöhnlicher Seite: Die Sparkasse Prignitz, namentlich ihr Vorstandsvorsitzender Andre Wormstädt hatte Impfzentrumsleiter Johannes Neumann Hilfe angeboten, und der hat sie gerne angenommen. Bis zur kommenden Woche werden gleich vier Mitarbeiter der Sparkasse eine Tätigkeit im Impfzentrum aufnehmen.

Peter Brockmann ist jetzt Stellvertreter von Johannes Neumann

Den Anfang machte Peter Brockmann, der jetzt als Stellvertreter von Johannes Neumann agiert. Beide hatten gleich einen guten Draht zueinander, sind sie doch beide in der Feuerwehr aktiv. Brockmann hat zudem drei Kinder, die sich im DRK engagieren.

Ein weiterer Kooperationspartner ist die Bundeswehr. 13 Soldaten taten hier am Dienstag ihren Dienst. Ab kommender Woche soll sich ihre Anzahl mit 24 fast verdoppeln.

Auch am Ende des Impfprozesses muss alles ordnungsgemäß erfasst werden. Quelle: Bernd Atzenroth

Neben ganzen Praxisteams machen viele pensionierte Ärzte mit, auch der Rettungsdienst und die Awo wollen jetzt beim medizinischen Fachpersonal helfen. Das Aufstocken des Personalbestands, der hauptsächlich vom DRK getragen wird, ist notwendig, weil man mit der Auslastung dann an die Grenzen gehen will.

Alles hängt an den Impfstoff-Zuweisungen

Immer vorausgesetzt, dass der Impfstoff da ist. Dabei ist man aber von den Zuweisungen des Landes abhängig. Die werden mitunter erst sehr spät bestätigt: Für die 15. Kalenderwoche (ab 12. April) zum Beispiel geschah das erst am vergangenen Montag, so dass erst seitdem die Termine vergeben werden können und auch noch nicht alle vergeben sind. Darüber hinaus ist noch alles offen.

Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums Prgnitz in der Perleberger Rolandhalle. Quelle: Bernd Atzenroth

„Wir würden gerne mehr machen“, betont Johannes Neumann, „können es und dürfen es aber gar nicht, weil wir keinen Impfstoff haben.“

Die Situation sei für niemanden zufriedenstellend – weder für die Organisatoren des Impfzentrums noch für die Ärzte oder die Bürger, die sich impfen lassen wollen. Dabei ist auch so schon die Terminorganisation eine Wissenschaft für sich. Schließlich müssen die Erst- und Zweitimpfungen unter einen Hut gebracht werden.

5184 Impfungen pro Woche wären möglich – 2880 Dosen sind zugesagt

Für die beiden Wochen nach Ostern sind dem Impfzentrum 2880 Dosen – wie bisher von Biontech – pro Woche zugeteilt, die man impffrisch am Tag vorher bekommt und die dann innerhalb von fünf Tagen verbraucht werden müssen. Könnte man aber alle Möglichkeiten in Perleberg ausschöpfen, wären laut Neumann sogar 5184 Impfungen pro Woche drin.

Die Struktur im Impfzentrum funktioniert auch, weil so viele Ärzte mitmachen - auch vier, die bereits pensioniert sind. Quelle: Bernd Atzenroth

Noch ist nicht klar, wie sich der Beginn der Hausarztimpfungen auf die Impfstoffzuteilung auswirkt. Jedoch soll die Zuteilung für die Impfzentren darunter nicht leiden.

Auch der AstraZeneca-Stopp hat keine direkten Auswirkungen auf die Impfungen im Kreis. Allerdings ist das freie Kontingent für den Landkreis gestrichen worden, das dieser seinem Kreiskrankenhaus zur Verfügung gestellt hatte.

Manch einer kommt aus Berlin umsonst zum Impfen nach Perleberg

Bei all dem weist Neumann auch darauf hin, dass es sich um ein Impfzentrum des Landes handele. Das führt dazu, dass nicht nur Prignitzer sich hier impfen lassen – was den Einwohnerschlüssel als Kriterium für die Zuweisung einer bestimmten Impfstoffmenge konterkariert.

Zudem ist nicht jeder, der von weither kommt, überhaupt impfberechtigt. Das Problem besteht darin, dass es bei einer Anmeldung im Terminportal keine rechtliche Bewertung gibt – man kann sich dort für einen Termin anmelden, ohne dass klar ist, dass man überhaupt schon geimpft werden kann. Erschwert wird das Ganze durch unterschiedliche Regelungen zwischen den Ländern, weshalb viele Berliner umsonst kommen. Dem Impfzentrum als Dienstleister des Landes bleibt in diesen Fällen keine andere Möglichkeit, als die Menschen zurückzuschicken.

Inzidenz 127,4 und immer mehr Fälle mit Virusmutation

Das kann für Frust und Auseinandersetzungen sorgen. Doch gemessen daran erhalten die Macher im Impfzentrum viele positive Reaktionen, zu sehen auch auf dem Flipchart am Ausgang, auf dem sich ungeplant viele Geimpfte mit einem Dank verewigt haben. Mit einem Feedback-Bogen wollen die Organisatoren mittlerweile von den Geimpften erfahren, was sie gut oder weniger gut gefunden haben.

Ein Dankeschön am Flipchart: Die meisten Menschen sind dankbar, endlich ihre Impfung bekommen zu haben. Im Impfzentrum liegt seit Dienstag, 30. März, auch ein Feedbackbogen aus. Quelle: Bernd Atzenroth

Dass aber ein höheres Impftempo eigentlich angesagt ist, lässt sich unschwer an der Entwicklung der Corona-Zahlen im Landkreis ablesen. Die Inzidenz ist mittlerweile auf 127,4 gestiegen. 202 Menschen tragen aktuell im Landkreis das Virus nachgewiesenermaßen in sich. 23 neue Fälle sind am Dienstag hinzugekommen.

Darüber hinaus wurden mittlerweile bei 199 Erkrankten Virusmutationen festgestellt, 20 mehr als noch am Montag. In Einrichtungen in Karstädt und Marienfließ wurden jeweils vier weitere Personen positiv getestet.

Von Bernd Atzenroth