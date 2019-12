Adventsmarkt im Mittelaltergewand

Kietz

An der Kietzer Kirche verkündet ein fast ketzerischer Anschlag: „Wann fängt Weihnachten an? - Wenn mitten im Winter eine Rose aufblüht, der Schmetterling leuchtend bunt durch den Garten zieht.“ Aber zum Ende des Gedichtes des emeritierten Rheinland-westfälischen Pfarrers Hermann-Josef Frisch finden die Zeilen schon noch den richtigen Schluss: „Wenn ein Kind wichtiger als alles ist und du ganz du selber bist.“

Zur Galerie Ein mittelalterlicher Adventsmarkt ist am Sonnabend in Kietz (Landkreis Prignitz) gefeiert worden. Zum Programm gehörten Minnetänzer sowie Schüler einer Neustadt-Glewener Musikschule, die Adventslieder spielten. In der Kirche sagten Kinder Gedichte auf.

Vor allem das Letztere ist pünktlich ab 14 Uhr zu erleben. Nach der eingehenden Predigt Pfarrer Niers über das Warum das Adventes gibt es eine zünftige Begrüßung durch Sigrid Tietz, die einer – um es zeitgerecht auszudrücken – edlen Runde edelmütiger Herren und Herrinnen angehört, die sich dem Gotteshaus verpflichtet fühlen: „Seid ­willkommen und verlebt hier beschauliche Stunden!“ Neben der Prinzipalin ist auch eine große geschmückte Blautanne aufgestellt worden, edelmütig gespendet von der ehrwürdigen alteingesessenen Familie Lamprecht aus Unbesandten.

Nun erschallt Gesang, aber nicht, wie angekündigt, durch himmlisch-laienspielerische Kehlen, sondern durch die vielbe- und -gerühmten Damen aus den etwas fernen Orten Lanz und Lenzen. Da gibt es selbstverständlich auch das altbekannte „Gloria in excelsis Deo“ – ein ehemals päpstliches Schreiben Hadrians II., das vor langer Zeit im Jahre 869 – an drei slawische Fürsten gesandt worden war.

Minnetänzer aus Mecklenburg

Danach kommt ein gewaltiger Zeitsprung in das Jahr 1829 – ab diesem Jahr kennt man nämlich das Akkordeon. Aber immerhin intonieren die Schüler einer Neustadt-Glewener Musikschule damit altbekannte Adventsmelodien. Aus dem fernen Herzogtum Mecklenburg sind zudem Minnetänzer angereist, die in der vielgerühmten Burg besagten Ortes alljährlich ihren Beitrag dazu leisten, dass die mit Ritterturnier und Schlachtgetümmel versehene „Zeytreise“ nicht allzu blutrünstig ausfällt.

„Wir kommen jetzt seit einem guten Dutzend von Jahren hierher“, erklärt eine Mecklenburgerin. „Und wir fühlen uns hier sehr wohl!“ Doch wie nun mit Pavane, Gaillarde und Volta und mit Melodien wie „Bourrée d`Avignonez“ zu sehen und zu hören ist, sind die Spielmannen und -damen ihrer Zeit weit voraus: Es gibt Gesellschaftstänze gemischter Paare – ein beliebter Zeitvertreib der Renaissance.

Kaum sattsehen konnten sich die Besucher an den dargebotenen schönen Dingen, die helfen sollen, die Adventszeit zu verschönern. Quelle: Kerstin Beck

Derweilen wird das Bibelwort „esset und trinket“ in Massen – schließlich ist sehr viel „Volks“ zu dem voradventlichen Anlass gekommen – beherzigt. Und da gibt es, angeboten wiederum von besagten edlen Damen, feine Spezereien, gewürzt mit Zutaten aus dem fernen Morgenland. Und da es in dem Gotteshaus doch etwas frisch ist, findet vor allem heißes würziges Gebräu verschiedenster Art ununterbrochen seine Abnehmer.

Peter Hahnefeld lenkt die Kutsche

Nun wird es aber langsam Zeit, denn der Weihnachtsmann sollte doch kommen. Vor der Kirche hat sich eine Haufe geduldig Wartender versammelt, und eine Sechsjährige sagt leise ihr auswendig gelerntes Sprüchlein auf, denn nur damit gibt es vom Rauschebart später ein kleines Geschenk.

Endlich ist eine Kutsche in Sicht. Gelenkt von Kutscher und Pferdebesitzer Peter Hahnefeld aus Wootz, nimmt das Gefährt langsamen Endspurt auf, schließlich ist die 13-jährige Kaltblutdame Lisbeth doch etwas behäbig.

Gedichteaufsagen in der Kirche

„Begleitet von silbernem Sternengefunkel, bin ich jetzt hier bei euch im Dunkel“ rezitiert der Herr Weihnachtsmann jetzt, was momentan noch nicht ganz so stimmt. Aber, und so ist es vom Kutscher zu erfahren, „hat er die ganze Zeit über Weihnachtslieder gesungen“, und singend geht es jetzt samt Tross in die Kirche zum Gedichteaufsagen und Geschenkebekommen.

Draußen steht ein Besucher aus Oranienburg, der dieses Treiben erstmals miterlebt, um kurz frische Luft zu schnappen. „Wie es mir hier gefällt? Ganz fein hier. Gehen Sie doch mal rein, dann können Sie sich davon überzeugen!“

Von Kerstin Beck