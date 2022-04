Perleberg

Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Prignitz ist kürzlich verbessert worden: Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Die beiden Standorte stehen in folgenden Kommunen: Bad Wilsnack und Karstädt. Sie dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

98 Prozent Abdeckung nach Angaben der Telekom

Insgesamt betreibt die Telekom im Landkreis Prignitz jetzt 49 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt nach Angaben der Telekom bei rund 98 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 19 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an fünf Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Zusammenarbeit mit Kommunen ist wichtig

Dabei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden. Aktuell hat das Unternehmen mehr als 34 000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich bauet es jährlich rund 1 500 neue Standorte auf. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich online unter www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich außerdem kostenlos unter Telegon 0800/330 10 00 beraten lassen. Auch die Mitarbeiter im Telekom Shop in der Nähe oder der Fachhändler helfen jederzeit gerne weiter.

Von MAZonline