Nach Brand in Moria: Landkreis Prignitz will Geflüchteten helfen

Perleberg

Nach dem verheerenden Brand in der Flüchtlingsunterkunft auf der griechischen Insel Moria spielte das Thema Aufnahme von Flüchtlingen auch im Prignitzer Kreistag eine Rolle. Der tagte am Donnerstag in der Perleberger Rolandhalle.

Flüchtlinge aus Afghanistan , Somalia und Algerien

Dabei gab Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Kreisverwaltung, bekannt, dass der Landkreis just am Donnerstag eine Zuweisung von fünf jungen Leuten bekommen habe, weil das Land Nordrhein-Westfalen in dieser Hinsicht überlastet sei. Die fünf Flüchtlinge kommen aus Afghanistan, Somalia und Algerien.

Sie wurden zentral verteilt, sind zurzeit noch in NRW und werden voraussichtlich in der nächsten Woche in die Prignitz kommen.

Uhe : „Wir werden helfen und unterstützen“

„Es ist uns tatsächlich gelungen, einen freien Träger der Jugendhilfe zu finden, der die fünf unbegleiteten Jugendlichen aufnimmt“, sagte Danuta Schönhardt noch am gleichen Tag im Kreistag.

Zuvor hatte sich Landrat Torsten Uhe bereits dazu klar positioniert. „Wir haben uns gefragt, was wir machen werden“, sagte er, „wir werden helfen und unterstützen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind.“

Linke hatte Dringlichkeitsantrag eingebracht

Schon vor fünf Jahren sei man in Sachen Flüchtlingsunterbringung „sehr, sehr weit vorne“ gewesen, erklärte Torsten Uhe und spielte damit auf die dezentrale Unterbringung der Geflüchteten im Landkreis an, die zumindest in Brandenburg einmalig war. Torsten Uhe: „Wir haben die Aufgabe, wieder zu helfen.“

Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Prignitzer Kreisverwaltung, auf der Kreistagssitzung am 10. September. Quelle: Bernd Atzenroth

„Dankbar, dass der Landkreis die Unterbringung von Geflüchteten so weiterführen möchte“, zeigte sich Thomas Domres (Linke). Seine Fraktion hatte einen Dringlichkeitsantrag zum Thema eingebracht unter dem Motto „Wir haben Platz – die Prignitz kann helfen“.

„Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten bekunden“

Die Linke forderte darin, dass der Landkreis seine Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten bekunden und alle Möglichkeiten ausschöpfen möge, um für Geflüchtete legale Aufenthalts- und Lebensperspektiven zu schaffen. Der Landrat solle der Landesregierung diese Bereitschaft mitteilen. Der Kreis solle „als positives Vorbild vorangehen und die Bemühungen des Landesregierung unterstützen.

Bärbel Treutler (Grüne) begrüßte den Linken-Antrag und Uhes Aussagen. Ansonsten äußerte sich niemand aus dem Kreistag dazu.

Von Bernd Atzenroth