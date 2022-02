Nach Vorfall in Pritzwalk: Achtung vor Betrügern im Internet!

Pritzwalk

Im Polizeirevier Pritzwalk ist am Montag ein 47-Jähriger erschienen und hat das Ausspähen seiner Daten angezeigt. Am Samstag hatte er eine Mail mit dem Hinweis erhalten, auf seinem Computer befinde sich ein Virus. Um diesen zu beseitigen, solle er eine angefügte Telefonnummer anrufen.

Eine Stunde Fernzugriff

Der Aufforderung kam er nach, woraufhin ein bislang unbekannter Mann am Telefon einen etwa einstündigen Fernzugriff auf den persönlichen Computer des Prignitzers vornahm. Bislang ist es glücklicherweise noch nicht zu Veränderungen an den Daten respektive den Konten des 4Geschädigten gekommen.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor sogenannten „Phishing Mails“, mit denen Betrüger anonym eine Vielzahl potenzieller Opfer erreichen. In den Mails wird unter anderem erklärt, dass es zu einem Hackerangriff kam und ein Virus auf dem persönlichen Computer installiert worden sei. Ein vermeintlicher Computerspezialist könne diesen Virus entfernen.

Betrüger haben es auf Bankkonten abgesehen

Aus Angst, dass der Computer vollständig durch einen Hacker gesperrt wird, wird einem Fernzugriff oft stattgegeben. Ein Betrüger kann dann ungehindert auf persönliche Daten auf dem Computer zugreifen. Zudem werden die Opfer aufgefordert, sich online in ihre Bankkonten einzuloggen, weil angeblich ein Problem mit dem Bankkonto bestehe. So fangen die Täter sensible Daten wie Passwörter ab oder transferieren umgehend Geld vom Konto der Opfer.

