Nach der Tragödie im Prignitzdörfchen Lanz liegen nun die Obduktionsberichte vor. Demnach hat der 64-Jährige seine getrennt von ihm lebende Frau erst mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt, bevor er zu einer Kettensäge griff.

