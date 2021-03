Neues Nest für die Störche in Baek

Baek

Noch in diesem Monat fliegen wieder die Störche in die Prignitz ein, um sich auf ihren angestammten Horsten niederzulassen und den Sommer über hier ihren Nachwuchs aufzuziehen. Höchste Zeit für engagierte Naturschützer vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) nach den Nestern zu sehen und nötige Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen.

In luftiger Höhe wird der Metallring als Nestunterlage angebracht. Auf der Metallunterlage wird ein Kranz aus Eichenzweigen befestigt. Quelle: Jens Wegner

Das einzige Storchennest in Beak, einem Ortsteil der Gemeinde Groß Pankow, war im vergangenen Jahr abgestürzt. Die alte Metallunterlage hielt 20 Jahre lang. Doch nun war sie vom Rost zerfressen und gebrochen. Ronald Grünwald, Mitglied im Nabu-Kreisverband Prignitz, reparierte es am Sonnabend. Tatkräftig unterstützten ihn dabei sein Neffe Moritz Grünwald und Jens Rühs von der Agrargenossenschaft Quitzow. Letztere stellte die Technik dafür zur Verfügung.

Der Hubsteiger kam von der Agrargenossenschaft Quitzow. Quelle: Jens Wegner

Der Putlitzer Schmiedemeister Lutz Eisermann hatte einen verzinkten Metallring als Nestunterlage angefertigt. Eisiger Wind und Schneegrieselkonnten die Helfer nicht aufhalten, sich in luftige Höhe zu begeben und das Nest aufzubauen. Die neue Nest-Unterlage verschraubten sie am Betonmast. Darauf befestigten sie einen Kranz aus Eichenzweigen. „Eiche und Obstholz halten am längsten. Zur Not geht aber auch Weide”, erklärte Ronald Grünwald. „Dann hoffen wir, dass der Storch sein Nest wieder annimmt”, wünschte er sich.

Die Reste des alten Nestes liegen auf dem Boden. Brauchbare Zweige davon sortiert er aus. Damit wird das neue Nest gefüllt. Neben Zweigen, Moos und anderem natürlichen Materiali finden sich auch Stoffreste, eine Socke, Fetzen von Plastiktüten und ein Knäul Bindfaden in den Resten. „Da kann man mal sehen, was auf den Felder alles liegenbleibt. Der Storch nimmt es zum Polstern seines Nestes. Das ist Gift für ihn,” sagt Ronald Grünwald.

Er ist sauer: „Das Band liegt überall rum. Darin verfängt sich der Storch mit dem Bein, und dann fällt es schlimmstenfalls ab.” Vom Storchen-Horst aus blickt man auf weitläufige Wiesen. „Da unten fließt auch ein Bach”, sagt Ronald Grünwald und deutet in diese Richtung. „Da ist die Welt noch halbwegs in Ordnung. Sonst wird hier in der Gegend viel Mais angebaut. Da findet der Storch nichts zu fressen.”

Das Treiben beobachtet Horst Wilde. Direkt neben seinem Grundstück steht der Storchenhorst. „Ende März kommt das Männchen, etwa zwei Wochen später das Weibchen. Wenn sie hier sind, werden sie von uns angesprochen. Wir begrüßen sie. Der Storch ist schon ein gutes Stück Kulturgut”, sagt der „Storchenvater”.

Von 1970 bis 1978 hatte er einen Dach-Horst auf seiner Scheune. Nachdem der 1978 abgestürzt war, wurde er im folgenden Jahr auf einem Betonmast mit Metallkonstruktion wieder aufgebaut. Im gesamten Erfassungszeitraum über 51 Jahre war der Horst alljährlich besetzt. Seit 1970 liegen lückenlos Daten der Brutergebnisse vor.

In Baek schlüpften die drittmeisten Störche im Landkreis Prignitz

Baek ist der Standort mit der drittbesten Reproduktionsrate im Landkreis Prignitz: Pro erfolgreicher Brut zogen die Vögel im Durchschnitt 2,87 Jungstörche auf. In Baek sind seit 1970 insgesamt 132 Jungstörche flügge geworden. In fünf Jahren blieben die Paare ohne Bruterfolg. Der Horst bestand schon vor 1970. Allerdings wurden vor 1970 keine Daten erfasst.

Ronald Grünwald dankte allen genanten Beteiligten, die wieder mitgeholfen hatten, den Storch und damit ein Stück Natur zu erhalten.

Von Jens Wegner