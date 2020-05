Kleinow

Ein Kind ist am Sonnabend bei einem Unfall in der Kleinower Hauptstraße verletzt worden. Der Neunjährige beabsichtigte mit seinem Fahrrad vom Rad- und Fußweg die Fahrbahn zu überqueren. Dabei beachtete er nicht den in gleicher Richtung fahren den Pkw eines 71-Jährigen.

Mit seinem Vorderrad stieß der Junge gegen die vordere rechte Kante des Stoßfängers und stürzte. Der Kleine klagte über Schmerzen am Rücken und kam im Beisein seiner Mutter ins Perleberger Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er aber wieder nach Hause.

