Notplan fürs Impfen in Kyritz sorgt für Ärger

Neuruppin

Für mächtige Wellen sorgt der Notplan für das Impfzentrum in Kyritz. Der Grund: Am Mittwoch waren offenbar nicht nur Menschen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca geimpft worden, die zur ersten und zweiten Impfkategorie des Bundes gehören, sondern auch Feuerwehrleute und Kita-Erzieher, die zur dritten Impf-Kategorie zählen.

Die Kreistags-Linke fordert deshalb eine Sondersitzung des Ältestenrates. „Wir wollen Transparenz und den Vorgang geklärt wissen“, sagte Fraktionschef Justin König.

Nur 20 Anmeldungen für 280 Impfdosen

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) verteidigte indes am Donnerstag bei einer eilends einberufenen Telefonkonferenz sein Vorgehen. Demnach war Reinhardt am Dienstagnachmittag informiert worden, dass sich für das Impfen am Mittwoch lediglich 20 Personen aus der ersten und zweiten Impfkategorie in Kyritz angemeldet hatten. 280 Imfdosen waren jedoch angekündigt, so dass das Gros der Dosen hätte eingelagert werden müssen.

Reinhardt informierte daraufhin die Amtsdirektoren und Bürgermeister, dass ihre Mitarbeiter, die viele Bürgerkontakte und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, auch kurzfristig und ohne Anmeldung am Mittwoch zum Impfen nach Kyritz fahren könnten. Auch der Landrat in der Prignitz wurde auf diese Möglichkeit hingewiesen. „Es ging darum, keine Impfmöglichkeiten auszulassen.“

Landrat: „Ich bin überzeugt, dass das richtig war“

Zudem sollten die Hausärzte, die die drei Impfstraßen in Kyritz abgesichert haben, nicht umsonst ihre Praxen geschlossen haben. „Die hätten ihren Einsatz dann sicher abgebrochen und wären nicht wieder gekommen“, so Reinhardt. Der Landrat sprach von einem „sicher ungewöhnlichen Vorgang“. Aber dadurch sei es geglückt, die Ressourcen auszulasten und den Impfstoff zu verimpfen. „Ich bin überzeugt, dass das richtig war.“

Laut Reinhardt können ab Freitag, 19. Februar, auch Bewohner aus Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in Kyritz geimpft werden. Das sei bisher nicht gelungen, weil diese Gruppe, die zu einer höheren Impf-Kategorie als Feuerwehrleute und Kita-Erzieher gehört, bisher nur wenig Interesse für das Impfen gezeigt habe und zudem auch die Begleitung und der corona-gerechte Transport nach Kyritz organisiert werden müsse.

Hat der Landrat eigenmächtig gehandelt?

In den nächsten Tagen könnten aber bis zu 50 Menschen, die in Obdachlosen- oder Flüchtlingsunterkünften leben, geimpft werden, betonte Reinhardt. Der Landrat wies am Donnerstag den Vorwurf von Medienvertretern zurück, eigenmächtig und ohne Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gehandelt zu haben. Es müsse möglich zu sein, Menschen aus der nächst-folgenden Impfkategorie zu impfen, wenn es zu wenig Interesse aus den höheren Impfkategorien gebe, so Reinhardt.

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos) bedankte sich dafür, dass Feuerwehrleute und Kita-Erzieher frei werdende Impftermine wahrnehmen konnten. „Das bringt etwas Ruhe unter die Mitarbeiter.“

Fast 1000 Klinik-Beschäftigte warten noch auf Impfung

„Jede Spritze hilft auf dem Weg zur Herden-Immunität“, stimmte Thomas Kresse, der Direktor des Amtes Temnitz, zu. Indes müssen fast 1000 Beschäftigte der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin noch auf ihre Corona-Impfung warten. Erst für Anfang März werde Impfstoff geliefert, sagte Klinik-Sprecherin Verena Clasen.

Während bisher 600 Beschäftigte mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer ihre Erst- und Zweitimpfung erhielten, bekommen die Kliniken nun ebenfalls den Wirkstoff von Astra-Zeneca.

14 Fälle von Corona-Mutationen in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der Neuinfektionen in Ostprignitz-Ruppin geht derweil weiter zurück. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Donnerstag lediglich acht neue Corona-Fälle. Allerdings gibt es inzwischen 14 Fälle von Corona-Mutationen.. Der Kreis geht davon aus, dass sich die Menschen in der „eigenen Häuslichkeit“ angesteckt haben und die Infektionsketten unterbrochen sind.

Derzeit werden 32 Personen in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, zehn davon auf einer Intensivstation. Fünf Patienten müssen beatmet werden.

Aktuell gibt es demnach 283 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, die meisten weiterhin in Neuruppin (119), gefolgt von Wittstock (42), der Gemeinde Fehrbellin (22) und dem Amt Lindow (20).

Der Inzidenzwert sinkt weiter

Im Amt Temnitz sind demnach 19 Infektionen bekannt, in Kyritz 14, in Rheinsberg sowie in der Gemeinde Wusterhausen jeweils 13, im Amt Neustadt zwölf und in der Gemeinde Heiligengrabe neun.

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut dem Landesgesundheitsamt auf 41,5 gesunken. Niedrige Werte im Land gibt es nur in Frankfurt (Oder) mit 31,2 sowie in Potsdam (27,2). In der Prignitz liegt der Wert mit 149,7 weiterhin am höchsten in Brandenburg.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt gibt den Inzidenzwert für den Landkreis aktuell mit 46,5 an.

Von Andreas Vogel