Nur kleines Pflanzfest auf der Montessori-Farm wegen Corona

Eigentlich sollte die Montessori-Farm in Klein Lüben (Stadt Bad Wilsnack) mit einem großen Fest mit vielen Gästen eröffnet werden. Nur sechs Kinder und Jugendliche der zweiten bis zehnten Klasse waren jüngst aber dabei. „Die sechste und siebte Klasse müssten eigentlich komplett hier sein. Aber das geht wegen Corona nicht. Es ist eine Katastrophe”, bedauerte Schulleiter Peter Awe.

Doch die Pflanzen müssen in den Boden. Im Programm „Gesunde Schule” des Brandenburger Bildungsministeriums verfolgt die Montessori-Schule Wittenberge den Erdkinderplan Maria Montessoris. In Selbstverantwortung bewirtschaften die Schülerinnen und Schüler eine Farm. Mit der ersten von drei Pflanzungen wurde am Donnerstag begonnen. Beete und Wege waren im Vorfeld schon vorbereitet. Mit einem Säerspruch wurde der Acker geweiht. Kunstlehrer Rainer Trunk spielte Gitarre und sang mit Laura Stolle „Somewhere over the Rainbow”.

Über 30 verschiedene Gemüsesorten werden angebaut

Unterstützung erhalten die Schüler vom Verein „GemüseAckerdemie” Potsdam. Die verantwortliche Gemüseackerdemikerin für Nordbrandenburg, Christin Rothe, betreut das Projekt. „Das feuchte Wetter bildet perfekte Startbedingungen”, sagte sie. Über 30 verschiedene Gemüse-Sorten werden angebaut. Radieschen, Fenchel, Rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln, Zuckererbsen und Schwarzwurzel waren in der ersten Pflanzung dabei. Die Jungpflanzen kommen aus der Gärtnerei der Lebenshilfe in Perleberg. Dort wurden sie vorgezogen.

„In einer Woche sprießen die Radieschen. In vier bis fünf Wochen kann man die ersten ernten”, erklärte Christin Rothe. Tomaten, Mais und Gurken werden etwa Mitte Mai nach den Eisheiligen ausgebracht. In der dritten Pflanzung wird Spinat und Feldsalat gesät. „Im Winter lassen wir die Fläche ruhen. Wir tragen eine Mulchschicht auf, damit der Boden locker bleibt. Wir wollen den Boden auch nicht auslaugen. Die Fruchtfolge ist deshalb wichtig”, so die Ackerdemikerin. Sie unterstützt die Schule mit Lehrmaterial und Infos. Einmal pro Woche sendet sie eine Acker-Info-Mail an die Schulen, mit dem, was auf der Farm zu erledigen ist.

Alle Abläufe der Landwirtschaft bis zum Verkauf spielen eine Rolle

„Auf der Farm sind unsere Gasteltern Lisa und Sebastian. Sie betreuen die Kinder, die zwei Wochen pro Jahr auf der Farm wohnen. Die Lehrer machen mit. Unsere Expertin ist die Farmerin Daniela Dörfel. Sie sieht regelmäßig nach dem Rechten”, sagte Peter Awe.

Es angedacht, auf dem Gelände in Klein Lüben einen Backofen zu bauen. „Es müssen Leute dabei sein, die Ahnung haben. Es geht nicht um Bude bauen. Die Idee ist, den Kindern zu zeigen, was man auf dem Bauernhof tut”, betonte der Schulleiter. Das gehe bis zum Vermarkten der Produkte. Die Kinder sollen sich mit dem Boden beschäftigen und überlegen, wie man den Ertrag erhöhen kann. Auch das vorteilhafte Präsentieren der Produkte sei ein wichtiges Thema, um diese besser verkaufen zu können. „Wir wollen Leute zu Kaffee und Kuchen einladen. Die Kinder sollen vom Kuchen backen bis zum Abwaschen dabei sein.”

Caroline Haering, Schülerin der sechsten Klasse freute sich auf den Einsatz. „Hier kann man Erfahrungen sammeln”, sagte sie. Leni Vietze besucht derzeit die zehnte Klasse und wird die Schule deshalb im Sommer verlassen. Dennoch beteilig sie sich an dem Projekt. „Ich möchte was für die Gemeinschaft tun. Es reizte mich, etwas zu machen, das noch Klassen nach mir sehen”, sagte sie.

