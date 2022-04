OPR: Der neue Windplan lässt noch auf sich warten

Neuruppin

Es ist derzeit offen, ob Ende des Jahres der zweite Entwurf für den neuen Windplan für die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel vorgelegt und dann ein Jahr später beschlossen werden kann. Zunächst müsse geprüft werden, ob in den Plan noch von Land oder Bund gewünschte Neuregelungen eingearbeitet werden müssten, hieß es am Freitag aus der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel in Neuruppin.

Vor allem der Bund setzt wegen des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine auf einen verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien wie Solar und Windkraft.

Die vom Kreistag Ostprignitz-Ruppin entsandte Regionalrätin Charis Riemer aus Netzeband (Amt Temnitz) hat Bedenken – wegen der deutlichen Preissteigerungen für landwirtschaftliche Produkte müsse überlegt werden, ob in dem neuen Papier wirklich so viel Fläche für erneuerbare Energien ausgewiesen werden soll. Riemer hält es für besser, wenn mehr Fläche für die Nahrungsmittelproduktion bleiben und zudem nach Möglichkeiten gesucht würde, trotz meist eher geringer Bodenwerte nach besseren Ertragsmöglichkeiten zu forschen.

Seit Sommer 2019 wurden 54 Windräder im Nordwesten der Mark genehmigt

Klar ist, dass der Ausbau der Windkraft in der Region in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten ist. Das liegt zum einen an den vielen Protesten von Bürgerinitiativen, zum anderen daran, dass es immer noch keinen aktuellen Plan zum Bau von Windrädern in Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel gibt. Damit können seit August 2019 neue Projekte nur im Einzelfall umgesetzt werden.

Laut der Planungsgemeinschaft wurden seitdem 54 Windenergieanlagen genehmigt – das ist nicht viel in einer Region, in der sich knapp 1000 Windräder drehen. Zudem wird demnächst eine unbestimmte Zahl an Anlagen wohl abgeschaltet, weil nach 20 Jahren die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz endet.

Der Bau von neuen Windrädern lohnt sich für die Kommunen. Sie erhalten eine Sonderabgabe, die in der Region bis Ende März immerhin insgesamt 450 000 Euro ausgemacht hat. Allein Karstädt (Prignitz) hat dadurch 87 000 Euro erhalten, Wusterhausen knapp 50 000 Euro und Walsleben gut 20 000 Euro. Hinzu kommen noch 0,2 Cent je produzierter Kilowattstunde Windstrom.

Von Andreas Vogel