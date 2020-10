Kyritz

Bei einer Veranstaltung am Freitagabend in Kyritz nominierten die Regionalverbände Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Havelland der Linken Anja Mayer als ihre Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 56. Die 40-jährige Potsdamerin könnte damit die Nachfolge von Kirsten Tackmann (60) aus Tornow antreten, die nach 16 Jahren im Bundestag nicht erneut kandidieren will.

Anja Mayer stammt aus Franken, ist gelernte Arzthelferin und war jahrelang im Rettungsdienst tätig, bevor sie politisch aktiv wurde. 2015 wechselte sie nach Potsdam. Seit zwei Jahren ist sie Landesvorsitzende der Linken.

Ländliche Region bleibt im Fokus

Kirsten Tackmann (60) tritt nach 16 Jahren im Bundestag nicht mehr zur Wahl an. Quelle: Alexander Beckmann

In ihrer Vorstellung am Freitag würdigte Anja Mayer die Arbeit von Kirsten Tackmann, die sich besonders agrarpolitisch engagiert. Sie kündigte an, ebenfalls den ländlichen Raum in den Fokus zu nehmen –beispielsweise bei der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs.

Brandenburg bestehe nicht nur aus Lausitz und Grünheide. Die Energiewende werde bislang vor allem hier in der Region realisiert. „Hier wird der Ökostrom produziert für den Strukturwandel in der Lausitz, die Tesla-Ansiedlung in Grünheide und für die weiteren Industrieregionen in Deutschland.“ Es sei ein Skandal, dass dieser Strukturwandel bei weitem nicht die gleiche Aufmerksamkeit durch Bund und Land erfahre.

Umbau des Gesundheitssystems

Anja Mayer setzt einen weiteren Schwerpunkt auf die medizinische Versorgung. Neuruppin brauche den Standort für einen Rettungshubschrauber. Zugleich müsse der in Perleberg erhalten bleiben. „Man stopft kein Loch, indem man ein anderes aufreißt.“ Die Rettungswachen in Zernitz und Wildberg müssten endlich realisiert werden. Anja Mayer sieht die Linke an der Seite der Klinikmitarbeiter in Neuruppin, die in Fragen der Mitbestimmung seit Jahren im Konflikt mit dem Landkreis liegen.

Grundsätzlich habe Corona einmal mehr gezeigt, dass das Gesundheitssystem krank sei. Es gehöre in öffentliche Hand. „Gesundheit ist keine Ware.“

Skepsis in Sachen Atommüllendlager

Zur Atomendlagerdebatte äußerte Anja Mayer: „Ich habe nichts gegen eine streng wissenschaftliche Untersuchung. Ich bezweifle jedoch, dass dies die alleinigen Bewertungsmaßstäbe sind, wenn der Bundestag die Entscheidung treffen wird, wohin mit diesem ganzen Müll.“

Bei der abschließenden Nominierung entfielen am Freitag 59 der abgegebenen 70 Stimmen – oder gut 84 Prozent – auf die Politikerin, die als einzige Bewerberin angetreten war.

Von Alexander Beckmann