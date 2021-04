Damit alle Stimmen der Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 56 bis Mitternacht ausgezählt sind, wird die Zahl der Briefwahlvorstände von 29 auf 56 erhöht. Damit wird es in der Region so viele Wahllokale wie noch nie geben. Dabei drängen Bund und Land auf eine Verringerung der Wahllokale.