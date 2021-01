Neuruppin

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in den Brandenburger Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz ist im Januar 2021 saisonbedingt deutlich gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit in Neuruppin am Freitag mit.

Demnach gab es in Ostprignitz-Ruppin zum Jahresbeginn 3.616 Arbeitslose. Das sind 295 mehr als im Dezember 2020. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet der Anstieg sogar ein Plus von 338 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug 7,0 Prozent, ein Plus um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Anstieg auch in der Prignitz

Auch in der Prignitz ist die Zahl der Menschen ohne Arbeit stark gestiegen. In dem Landkreis registrierte die Arbeitsagentur im Januar 3.213 Arbeitslose, 212 Menschen mehr als Ende 2020 und 261 mehr als im Januar 2020. Die Arbeitslosenquote stieg ebenfalls um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf jetzt 8,3 Prozent.

„Der deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist durch das Auslaufen von Arbeitsverträgen zum 31.12., die Freisetzung von Personal in Außenberufen sowie verringerte Neueinstellungen zu erklären“, sagt Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur in Neuruppin.

Kein direkter Lockdown-Effekt

Das sei für die Jahreszeit üblich. „Also ein ganz normaler Januar, wenn man von den Pandemieereignissen mal absieht“, so Kostka. Die andauernden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie seien demnach auch nicht hauptursächlich für den aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Nichtsdestotrotz hinterlässt die Pandemie auch ihre Spuren in der Arbeitswelt der beiden Landkreise. Dies wird mit Blick auf das Vorjahr deutlich. „Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, den pandemiebedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit aus 2020 abzubauen“, erläutert Kostka. „Diesen Aufwuchs der Arbeitslosigkeit haben wir ins Jahr 2021 mitgenommen.“

Kurzarbeit rettet viele Jobs

Dass nicht noch mehr Menschen in der Region durch die Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben, liegt wesentlich an der arbeitsmarktpolitischen Maßnahme der Kurzarbeit. „Um ihr Personal zu halten, haben Arbeitgeber auch im Januar von der Möglichkeit Kurzarbeit anzuzeigen und Kurzarbeitergeld abzurechnen Gebrauch gemacht“, sagt Arbeitsagentur-Chefin Kostka.

Die Zahl der Personen für die Kurzarbeit neu angezeigt wurde, sei noch einmal gestiegen. „Dies ist eine Entwicklung, die wir erwartet hatten“, sagt Kostka.

Von Jérôme Lombard