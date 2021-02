Perleberg: Hoffnung auf Corona-Prämie für Klinik-Personal

Neuruppin/Perleberg

Durch die Corona-Pandemie besonders belastete Beschäftigte der Ruppiner Kliniken, aber auch des Kreiskrankenhauses Prignitz dürfen nun doch darauf hoffen, für ihre Arbeit eine Prämie zu erhalten. Am Montag wurde bekannt, dass die Bundesregierung 450 Millionen Euro als Anerkennung für Klinikbeschäftigte und Reinigungspersonal in den Krankenhäusern zur Verfügung stellen will.

Betriebsrätin hält Prämie für sehr angebracht

„Das wäre sehr angebracht“, sagte Jana Kretschmer, Betriebsrätin der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin. Bisher hat der Bund lediglich an die Klinikbeschäftigten gedacht, die während der ersten Corona-Welle bis Ende Mai 2020 Corona-Infizierte versorgt haben. Dafür stellte der Bund 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Beschäftigte in Kliniken mit mehr als 500 Betten, die mindestens 50 Covid-Patienten behandelt haben, sowie kleinere Kliniken, die mindestens 20 Covid-Patienten versorgten, durften auf eine Prämie von bis zu 1000 Euro je Person hoffen – wobei die Kliniken selbst entscheiden konnten, wie hoch die Prämie für den jeweiligen Beschäftigten ausfällt.

Jetzt nimmt der Bund deutlich mehr Geld in die Hand

Nun soll sogar eine Prämie bis zu 1500 Euro je Mitarbeiter möglich sein. „Der Bund nimmt deutlich mehr Geld in die Hand, weil es zum Jahresende viel mehr Corona-Fälle als im Frühjahr gab und damit viel mehr Kliniken mit der Prämie rechnen können“, sagte der Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke.

In den Ruppiner Kliniken waren um die Weihnachtszeit bis zu 100 Covid-Patienten gleichzeitig behandelt worden, so viele wie in keinem anderen Krankenhaus in der Mark.

Steineke geht davon aus, dass nicht allein Beschäftigte des Neuruppiner Krankenhauses, sondern vermutlich auch Mitarbeiter der KMG-Klinik in Kyritz auf eine finanzielle Anerkennung für ihre Arbeit unter physischer und psychischer Höchstbelastung rechnen können.

Meier: KMG-Kliniken können eher nicht mit dem Bonus rechnen

Der Sprecher der KMG-Kliniken Franz Christian Meier indes glaubt das nicht. Die Mitarbeiter der KMG-Kliniken bekämen wohl keinen Bonus, „weil die Kriterien nicht erfüllt sind“, teilte Meier auf MAZ-Nachfrage mit. Zwar würden die KMG-Kliniken die Mehrbelastung ihrer Mitarbeiter ebenfalls sehen.

Aber, so Meier: „Wir erkennen an, dass die Politik Rahmenbedingungen festlegen muss, wie steuerfinanzierte Prämien verteilt werden können und das dies angesichts wachsender Forderungen unterschiedlichster Berufsbranchen eine Herausforderung ist, in die wir uns unternehmensseitig nicht einmischen.“

Kreiskrankenhaus Prignitz erfüllt die Kriterien

Im Kreiskrankenhaus in Perleberg waren die Mitarbeiter bei der ersten Corona-Prämie auch leer ausgegangen, denn auch dort wurden die vom Bund aufgestellten Kriterien für eine Corona-Prämie nicht erfüllt. Deshalb zahlte das Krankenhaus aus eigener Tasche. „Der Bonus floss damals für alle Kollegen der gesamten Unternehmensgruppe“, erklärte die Kliniksprecherin Jacqueline Braun. Dabei hätten alle, die direkt mit der Betreuung von Covid-19-Patienten zu tun hatten, einen höheren Satz bekommen.

„Wenn nun tatsächlich von staatlicher Seite ein Zuschuss kommen sollte, wären wir sehr glücklich“, betonte Braun. Sie hält es auch für absolut richtig, dass nicht nur die reinen Pflegekräfte, sondern auch etwa der Reinigungsdienst in den Genuss dieser Zuwendung komme. Klar ist: Das Kreiskrankenhaus erfüllt nun bei der zweiten Prämien-Runde die Kriterien für die Bonus-Zahlung. Hier sind mittlerweile über 200 Covid-19-Patienten behandelt worden.

Tackmann: „Jede bessere Bezahlung ist längst überfällig“

In den Augen der Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann (Linke) aus Tornow bei Kyritz ist es mit der Prämie aber nicht getan. „Jede bessere Bezahlung ist längst überfällig“, so Tackmann. Das sei schon deshalb so wichtig, weil sich sonst der Eindruck verfestige, dass systemrelevante Berufe besonders schlecht bezahlt werden.

Die Politikerin hielte es für gut, wenn sich die Gesellschaft grundsätzlich die Frage stellen würde, warum technische Berufe in der Regel besser bezahlt werden als die Arbeit an und mit Menschen.

