Mit einer Schweigeminute gedachten Menschen am Montag des am Samstag in Perleberg erstochenen 25-jährigen Mannes. Wegen der Tat sitzt ein 32-Jähriger in Untersuchungshaft. Unbestätigt ist, ob es sich um einen Streit zwischen Dönerladen-Besitzern handelte – Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.