Großartige Nachrichten für Wittenberge und Perleberg: Die beiden größten Städte der Prignitz gehören mit einem gemeinsamen Konzept zu insgesamt acht Kultur-Projekten, die vom Land Brandenburg bis 2024 mit insgesamt 3,25 Millionen Euro unterstütz werden.

Projekte am Freitag vorgestellt

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle stellte die Projekte am Freitag in Potsdam vor. Mit der Förderrichtlinie für sogenannte „Regionale Kulturelle Ankerpunkte“ legt das Kulturministerium erstmals ein ganz auf die Kulturentwicklung im ländlichen Raum gerichtetes Förderprogramm auf. Die acht ausgewählten Ankerpunkte, zu denen auch die Roland- und die Elbestadt gehören, erhalten bis Ende 2024 jeweils jährlich 100 000 bis 150 000 Euro.

„Wir freuen uns, mit dazuzugehören“

„Wir freuen uns sehr, mit dazuzugehören“ sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann und ergänzte: „Die Entscheidung des Landes zeigt, dass die kulturelle Kooperation beider Städte ein Schlüssel zum Erfolg ist.“ Mit ihrem Antrag wollen Perleberg und Wittenberge auf bisherige Erfolge aufbauen und diese erweitern. Dabei bringt jede Stadt sogenannte Leuchtturmprojekte und Ankerpunkte in die Kooperation ein.

Zu besagten Leuchtturmprojekten gehören die Lotte Lehmann Akademie in Perleberg und die Elblandfestspiele in Wittenberge. Weiterhin sollen Ankerpunkte wie die Vereine Kulturkombinat Perleberg und der Stadtsalon Safari in Wittenberge in die Ausrichtung künftiger Events und kultureller Angebote einbezogen werden.

Ziel: Kooperationen anschieben

„Ziel ist es Veranstaltungskooperationen zwischen öffentlichen und freien Kulturbetrieben anzuschieben und die vielfältigen Angebote zu einem kulturellem Zentrum für die Prignitz zu entwickeln“, sagte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura.

Von MAZonline