100 Jahre Schorisch Magis: Stahlbau made in Karstädt sorgt für Hochwasserschutz

Würde nicht die Fahne gut sichtbar im Wind wehen und hinter den Bäumen der Name hervorlugen, Ortsunkundige könnten auch vorbeifahren am Firmengelände von Schorisch Magis in Karstädt, das sich ein wenig in der Schulstraße versteckt.

Die Wurzeln von Schorisch liegen bei Hamburg

Dabei hat hier in der Prignitz ein Unternehmen seinen Sitz, dass in seinem Betätigungsfeld groß denken muss, aber nach außen eher zurückhaltend auftritt. Fast ein wenig hanseatisch, was wiederum mit den Wurzeln des Betriebes im Hamburger Umland zusammenhängt, wo vor 100 Jahren alles begann.

Angekommen in der Prignitz: Die Firmenflagge weht neben dem Wappen der Stadt Karstädt. Quelle: Stephanie Fedders

Weder der Nordwesten Brandenburgs noch die Ausrichtung auf den Stahl- und Wasserbau, mit dem Schorisch Magis heute zum großen Teil Geld verdient, spielten eine Rolle, als sich Berthold Schorisch 1920 in der noch jungen Weimarer Republik mit einer Handelsvertretung selbstständig machte.

„Im Wesentlichen ging es um die Versorgung nach dem ersten Weltkrieg, dafür war eine Handelsvertretung perfekt“, sagt Kirsten Schönharting, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied der Schorisch Gruppe.

Elektronik macht einen Teil des Unternehmens aus

Eine interessante Wendung nahm die Firma in den sechziger Jahren mit dem Handel von Industriebatterien und dann der Fertigung elektronischer Bauteile. Diese Entwicklung fand bereits unter Joachim Klinke statt, der auf den 1953 gestorbenen Berthold Schorisch folgte.

Klinke kam übrigens durch Willi Daume in das Unternehmen, der als Präsident des Deutschen Sportbundes und später als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees als bedeutendster Sportfunktionär der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte einging. Zuvor war Daume Inhaber der gleichnamigen Eisengießerei in Dortmund, für die Berthold Schorisch als Handelsvertreter tätig war.

Heute macht die Schorisch Elektronik mit rund 40 Mitarbeitern den Teil der Schorisch Gruppe aus, der seinen Sitz im schleswig-holsteinischen Wentorf vor den Toren Hamburgs hat. Auf Karstädt kam die Firma nach der Übernahme der Maschinen und Anlagenservice Gesellschaft ( Magis) in Grabow, die dort aus einem Teil des VEB Geothermie Neubrandenburg hervorgegangen war.

In Karstädt begann die Produktion mit 14 Mitarbeitern

Auf der Suche nach einem Grundstück für die angestrebte Erweiterung wurde Schorisch in der Karstädter Schulstraße 7c fündig. Mit 14 Mitarbeitern begann Anfang der 2000er Jahre die Produktion von Rohrleitungen und Fertigungsöfen für Automobil-Zulieferer.

2013, als Kirsten Schönharting zu Schorisch Magis kam, folgte die Neuausrichtung auf den Stahl- und Wasserbau, mit dem sich das Unternehmen einen Namen gemacht hat. „Das, was wir machen, kann man nicht in Abu Dhabi einkaufen“, sagt Kirsten Schönharting und nennt es „Wertarbeit mit Fachkräften“, die vor Ort und in den Karstädter Hallen gemacht wird.

Der erste große Auftrag war 2014 der Neubau der Drehbrücke in Malchow an der Mecklenburgischen Seenplatte. Es folgte die Sanierung der historischen Drehbrücke in Lübeck und die Sanierung der Stahltore des Sperrwerks am Meldorfer Hafen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins, für die die 200 Tonnen schwere Konstruktion mit einem Schwerlasttransport nach Karstädt gebracht wurde.

Schorisch hat das Wehr bei Gnevsdorf modernisiert

„ Hochwasserschutz ist ein Riesenthema“, erzählt Detlef Möhr, der technische Geschäftsführer des Unternehmens. Und das sorgt auch für öffentliche Aufträge in der Region. Das Wehr bei Gnevsdorf wurde durch Schorisch modernisiert, am Wehr Quitzöbel/Neuwerben wird derzeit gearbeitet, es soll 2022 fertig sein.

Das 100-jährige Bestehen will die Geschäftsleitung, zu der neben Schönharting und Möhr auch Emil Schlumberger gehört, der den Bereich Prozesse und Digitalisierung betreut, nutzen, um den Blick nach innen und damit auf Betriebsabläufe zu richten. „Wir haben noch lange nicht alles ausgeschöpft“, ist sich Kirsten Schönharting sicher. Im Bereich 3-D-Druck oder Messtechnik gilt es sich weiter zu entwickeln. Im kommenden Jahr soll zudem in Schweißtechnik investiert werden.

Derzeit arbeiten 110 Mitarbeiter am Standort Karstädt. Fachkräftemangel, der vor zwei Jahren ein großes Thema war, spielt aktuell keine Rolle. „Wir bekommen jeden Tag Bewerbungen“, freut sich Kirsten Schönharting, die auch Frauen regelmäßig Chancen in technischen Berufen gibt und während der vergangenen Monate feststellen durfte: „Wir haben ein tolles Team, alle haben während Corona zusammengehalten.“

