178 Perleberger Gebäude vor dem Verfall gerettet

Perleberg

Der Abschluss der Sanierungsarbeiten im Perleberger Hagen bot für sich genommen genug Gesprächsstoff. Entsprechend lebhaft war der Austausch auf dem Spaziergang, gab es doch reichlich Informationen und Meinungen rund um das Projekt auszutauschen.

178 Gebäude und 23 Straßen sind saniert worden

Die symbolische Übergabe der Grünfläche an die Bürger am Sonnabend war aber auch eine gute Gelegenheit, einen umfangreicheren Blick auf das Baugeschehen der vergangenen Jahrzehnte zu werfen und voraus zu schauen auf das, was in nächster Zeit geplant ist.

Dafür hatte Bauamtsleiter Hagen Boddin ein paar eindrucksvolle Zahlen und Beispiele aus der Bilanz der Arbeiten im historischen Stadtkern mitgebracht. Vor allem das Volumen der Investitionen und der dadurch erzielte Effekt der eingesetzten Fördermittel ist gewaltig.

Seit 1992 bis Mai dieses Jahres seien rund 45,9 Millionen Euro in Sanierungsvorhaben geflossen. Dank der Förderung von Bund und Land habe diese Summe mehr als verdoppelt werden können. „Insgesamt haben wir 116 Millionen Euro investiert“, erklärte Boddin und ließ weitere Zahlen folgen: 178 Gebäude und 23 Straßen seien damit vor dem Verfall gerettet worden.

Lotte-Lehmann-Akademie ein gelungenes Beispiel für Sanierung

Gelungene Beispiele gibt es genug, die dank der Unterstützung aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz zu echten Hinguckern in der Altstadt geworden sind. Dazu gehört natürlich die Lotte-Lehmann-Akademie. Ein Gebäude, das die Bezeichnung „stadtbildprägend“ wohl zu Recht verdient.

Hagen Boddin lobte auch das große Engagement privater Investoren, die sich vieler Gebäude angenommen hätten. Dazu zählt das Ensemble Kirchplatz 9 bis 12, das auf der Liste der beliebtesten Fotomotive ganz weit oben steht und sich von beiden Seiten – Mönchort und Kirchplatz – sehen lassen kann.

Gerettet werden konnten auch die Objekte Karl-Marx-Straße 8 und Schuhstraße 23. Letzteres gibt erst seit wenigen Tagen den Blick auf die frisch sanierte Fassade frei. Rund eine Million Euro waren notwendig, um zum Beispiel die Straße am hohen Ende zu sanieren.

Ab dem 4. November wird am Nicolai Kirchplatz gebaut

Ein Abschnitt ist bislang unangetastet geblieben. Das wird sich aber ab dem 4. November ändern. Dann beginnt der Ausbau der Wege rund um den St. Nicolai Kirchplatz. „Das ist der letzte Bereich in der Altstadt, in dem die Straßen noch nicht saniert worden sind“, sagte Hagen Boddin.

Ab dem 4. November wird das Viertel rund um den Nicolai Kirchplatz zur Baustelle. Quelle: Stephanie Fedders

Am 29. Oktober sind die Anwohner zu einer Veranstaltung in die Räume der Big Städtebau, Wollweberstraße 20, eingeladen. Dort will der Sanierungsträger über den geplanten Bauablauf und die Einschränkungen für die Anwohner informieren. Rund eineinhalb Jahre sind für die Arbeiten eingeplant, sagte Boddin: „Da hier die Wiege der Stadt vermutet wird, ist eine umfangreiche archäologische Baubegleitung erforderlich.“

Im kommenden Jahr will sich die Stadt dann auch mit dem Quartier „ Perleberg-Ost“ beschäftigen und das Wohnviertel aufwerten. Dabei müsse man sich Gedanken über den Rückbau von Wohnflächen machen, da die Einwohnerzahlen perspektivisch zurückgehen, so Boddin. „Aktuell haben wir einen Leerstand von 600 Wohnungen, damit müssen wir uns beschäftigen.“

Von Stephanie Fedders