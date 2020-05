19-Jähriger rastete aus und stach zu

Neuruppin

Die Idee, einen Wagen zu stehlen und damit Perleberg zu verlassen, kam ihm, als er am Abend des 27. November vergangenen Jahres die Dobberziner Straße entlangging. Das sagte ein 19-Jähriger am Mittwoch vor dem Landgericht Neuruppin.

Angeklagter soll Frau mit Messer bedroht und verletzt haben

Der junge Mann muss sich nun vor der zweiten Großen Strafkammer als Jugendkammer wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes verantworten.

Wie ihm die Anklage vorwirft, hat er die Autobesitzerin auf dem Fahrersitz mit einem Messer bedroht, sie genötigt, auszusteigen und sie dann mit zwei Messerstichen verletzt.

Das gab der 19-Jährige auch zu. Er sei am Tatabend in Gedanken versunken an der Grundschule Geschwister Scholl vorbeigegangen. „Mir ging so einiges durch den Kopf.“ Direkte Zukunftspläne habe er nicht gehabt, habe nur gewusst, dass es so wie bisher nicht weiter gehen könne. Seine damalige Lebenssituation habe ihn wütend gemacht.

„Ich wollte ihr nur drohen“

Als er dann die Frau im Auto sitzen sah, habe er sich spontan zur Tat entschlossen. Er habe ihr mit dem Messer nur drohen wollen, mehr nicht. Er habe sie nicht verletzen wollen. Sie sei ausgestiegen, habe sich vor ihm aufgebaut und gesagt: „Hau ab, du Scheißkanake!“

„Da bin ich ausgerastet und habe die Kontrolle verloren“, gestand der Angeklagte. Er habe zweimal zugestochen und anschließend das Messer weggeworfen. „Ich war enttäuscht von mir selber“, sagte er. Er habe dann einmal zugeschlagen, woraufhin die Frau zu Boden gegangen sei. Er habe sich ins Auto gesetzt und wollte eigentlich starten, was ihm jedoch nicht gelang.

Das mutmaßliche Opfer hatte sich, wie es sagte, inzwischen von seiner Benommenheit erholt, öffnete die Fahrertür und zerrte den jungen Mann am Kragen aus dem Wagen. „Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist“, habe sie zu ihm gesagt. Daraufhin habe er geantwortet, ob sie ihn beleidigen wolle. Er sei Deutscher.

Opfer bestreitet, Angreifer als „Kanake“ beschimpft zu haben

Sie bestritt, den Angreifer als „Kanake“ beschimpft zu haben. Sie sei ausgestiegen und habe nichts gesagt, nur geschrien und um Hilfe gerufen – die schließlich auch kam. Bis dahin konnte sie den jungen Mann festhalten. Dem gelang es dann aber, sich loszureißen. Er stellte sich aber noch am selben Abend der Polizei. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Das Überfallopfer, eine 45 Jahre alte Mutter, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt zwei Stichwunden, eine in den Bauch, eine in die Brust , sowie eine Platzwunde am Kopf. Sie wurde operiert und musste neun Tage im Krankenhaus bleiben.

Opfer leidet noch an den Folgen der Tat

Bis zum 19. Februar dieses Jahres war sie krankgeschrieben. Noch heute leidet sie unter den Folgen der Tat. Sie hat, wie sie sagt, Angst im Dunkeln, meidet die Dobberziner Straße. Sie und ihre Kinder sind in psychologischer Behandlung.

Ob sie damals um ihr Leben gefürchtet habe?, fragte die Vorsitzende Richterin. Das nicht: sie habe das Messer, das sie als Gemüsemesser beschrieb, nicht für voll genommen. Eine Entschuldigung des Angeklagten hat sie nicht angenommen. Sie habe Post von ihm bekommen, sie aber nicht gelesen.

Angeklagter soll seine Mutter bedroht haben

Vier Tage vor der Tat – am 23. November 2019 – war es zwischen dem jungem Mann und seiner Mutter zu einer Auseinandersetzung gekommen, die diese später zur Anzeige brachte. Wie die 39-Jährige aussagte, hatte ihr Sohn sie mit einem Messer bedroht mit dem Worten, sie solle weggehen und ihn in Ruhe lassen, ansonsten steche er sie ab.

Nicht zum ersten Mal sei es zu einer Konfrontation gekommen, sagte die vierfache Mutter vor Gericht. Zwei Monate zuvor habe er sie gewürgt. Er sei abgerutscht, seit er angefangen habe, Drogen zu nehmen. „Ab Ende der 10. Klasse hat er alles sausen lassen.“ Bis dahin war alles in Ordnung. „Er war hilfsbereit, freundlich, normal.“

Er habe die Schule noch abgeschlossen, dann aber unmittelbar nach bestandener Zwischenprüfung seine Lehre zum Berufskraftfahrer abgebrochen.

Am 27. November hatte er weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen. Allerdings, so der Angeklagte: Bis zwei Tage vor der Tat habe er „die ganze Palette“ konsumiert.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.

Von Dagmar Simons