Messerstecher muss für drei Jahre in Haft

Neuruppin

Die Tat zeige eine bedenkenlose Geringschätzung der körperlichen Integrität anderer und eine gefühllose Grundeinstellung, sagte die Vorsitzende Richterin.

Kaltblütig und gefühllos

Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte die zweite Große Strafkammer als Jugendkammer einen 19-Jährigen aus Perleberg am Freitag zu einer Jugendstrafe von drei Jahren. Als kaltblütig beschrieb der Staatsanwalt, wie der Angeklagte am 27. November vergangenen Jahres vorgegangen war.

Er hatte an der Dobberziner Straße eine in ihrem Wagen sitzende Frau mit einem Messer gezwungen, auszusteigen. Um ihr dann, wie die zweifache Mutter vor Gericht ausgesagt hatte, aus heiterem Himmel das Messer in Brust und Bauch zu stechen.

Anders als der Staatsanwalt sah Verteidiger Andreas Brandler sehr wohl einen Grund für die Messerstiche. Nämlich, dass die Frau seinen Mandanten als „Kanake“ beschimpft habe. Das hatte das Opfer allerdings bestritten. Auch das Gericht hielt diese vom Angeklagten behauptete Provokation für lebensfremd.

Gericht glaubte dem Opfer

„Sie ist allein, es ist dunkel und sie sieht sich einem dunkelhäutigen Mann gegenüber, der mit einem Messer bewaffnet vor ihr steht.“ Auch, wenn sie, wie sie ausgesagt hatte, das Bedrohliche der Situation nicht so wahrgenommen habe, sei nicht vorstellbar, dass sie dann mit einer rassistischen Äußerung das Ganze noch angeheizt habe, so die Auffassung des Gerichts, das – wie auch der Staatsanwalt – die Aussage der verletzten Frau für glaubhaft hielt. „Wir gehen nicht davon aus, dass er von dem Opfer rassistisch beleidigt wurde“, sagte die Richterin.

Sein Mandant sei kein Autodieb, sagte Brandler. Der 19-Jährige habe nur weg aus Perleberg gewollt. Deshalb habe er sich spontan entschlossen, das Auto einer 45-Jährigen für seine Zwecke zu nehmen. Er habe sich in eine für ihn ausweglose Situation manövriert, kein Zuhause und keine Lehrstelle mehr gehabt.

„Er wollte das Weite suchen. Das ist für mich nachvollziehbar“, so Brandler. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte den Wagen stehlen, um ihn anschließend zu verkaufen und damit seine Drogenschulden von 350 Euro begleichen zu können.

Angeklagter ließ von seinem Vorhaben ab

Warum auch immer er sich den Wagen aneignen wollte, er gab sein Vorhaben auf, als ihm bewusst wurde, was er da gerade gemacht hatte. Genauso wie er das Messer, nachdem er zweimal zugestochen hatte, weggeworfen hat – wohl erschrocken darüber, wie sich das Geschehen entwickelte.

So unterschiedlich wie die Auffassungen von Staatsanwalt und Verteidiger zum Motiv waren, waren auch ihre Strafanträge. Der Staatsanwalt hielt eine Jugendstrafe von drei Jahren für „erzieherisch angemessen“, der Verteidiger dagegen eine Strafe von nicht mehr als zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

Bewährung stand nicht zur Debatte

„Eine Bewährung kam unter keinen denkbaren Umständen in Betracht“, sagte die Richterin. Dafür sei die Tat, die ohne jedwede Mitwirkung der Frau geschah, zu brutal gewesen. Er habe der Frau zwei Stiche und einen Faustschlag verletzt. Sie musste operiert werden und lag neun Tage im Krankenhaus. Unter den psychischen Folgen leiden sie und ihre Kinder noch heute.

Aus Sicht des Gerichts braucht der 19-Jährige „eine stabile und strenge Erziehung im geschlossenen Jugendvollzug“. Er neige dazu, die Schuld bei anderen und nicht bei sich zu suchen. Um zu verhindern, dass so eine Tat sich wiederholt, muss der 19-Jährige nun für drei Jahre ins Gefängnis.

Von Dagmar Simons