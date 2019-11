Perleberg

– Der 19-jährige Deutsche, der am Mittwoch eine 44-jährige Frau in der Dobberziner Straße in Perleberg mit einem Messer verletzt hatte, wurde am Donnerstag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser verkündete Untersuchungshaft. Anschließend wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Täter hatte am Mittwoch von der Frau das Handy und die Autoschlüssel gefordert. Es kam zum Streit, bei dem der Mann die Frau verletzte. Die Frau kam anschließend ins Krankenhaus. Sie war nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde nach kurzer Fahndung geschnappt.

Von MAZ-online