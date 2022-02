2. 2. oder 22. 2. 22.: Als Hochzeitstermin in der Prignitz kaum gefragt

Pritzwalk

Auf der Suche nach einem besonderen Datum für die Hochzeit bieten sich in diesem Jahr zwei Tage im Februar an: Der 2. oder der 22. 2. 2022. In der Prignitz hält sich das Interesse allerdings in Grenzen, wie eine Nachfrage in den drei Städten ergab.

Prignitz: Nur wenige Paare wollen am 2. 2. oder 22. 2. 2022 heiraten

So wollen sich in Pritzwalk beziehungsweise in Groß Pankow, wo Eheschließungen durch das Standesamt der Dömnitzstadt übernommen werden, an den beiden Tagen nur jeweils zwei Paare das Ja-Wort geben, wie aus der Verwaltung zu erfahren war. Potenzial für weitere Anfragen wäre vorhanden, teilt Pritzwalks Pressesprecherin Beate Vogel mit.

Ebenfalls vier Trauungen sind in Wittenberge geplant – eine am 2. Februar und drei am 22. Februar, wie Pressesprecher Martin Ferch auf MAZ-Nachfrage sagt. Auch an der Elbe war das Interesse an diesen Schnapszahl-Terminen verhalten, so dass es für die angemeldeten Paare keine Probleme gab, den Wunschtermin zu erhalten.

Die Schnapszahl-Termine sind in den Standesämtern in Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge kaum gefragt

In Perleberg, dass die Dienstleistung auch für die Einwohner des Amtes Putlitz-Berge übernimmt, finden am 2. Februar gar keine Trauungen statt. Am 22. Februar wollen drei Paare den Bund der Ehe schließen. Mehr Interessenten habe es nicht gegeben, teilt die Stadt mit.

Unisono sei die verhaltene Nachfrage auf die für Hochzeiten untypische Jahreszeit sowie die Wochentage – ein Mittwoch und ein Dienstag – zurückzuführen. Zudem böten die coronabedingten Umstände noch immer kaum Gelegenheiten, so ein Ereignis auch zu feiern. Viele Paare würden sich daher eher für einen späteren Termin entscheiden – losgelöst von der besonderen Zahlenkombination.

In Wittenberge haben sich 2021 mehr Paare als üblich das Ja-Wort gegeben

Dass das Virus Einfluss auf die Gesamtbilanz an Trauungen im vergangenen Jahr gehabt haben könnte, liegt beim Blick auf die Zahlen nahe. In Perleberg wurden im Jahr 2020 65 mal die Ringe getauscht und im vergangenen Jahr 68 mal. Pritzwalk kann für das Jahr 2021 auf 66 Eheschließungen verweisen. Zuvor habe der Durchschnitt bei 70 Hochzeiten gelegen.

Eine Ausnahme bildet Wittenberge. An den drei in der Stadt zur Verfügung stehenden Orten werden im Schnitt 80 Trauungen pro Jahr vorgenommen, berichtet Martin Ferch. Erstaunlicherweise konnte diese Zahl im vergangenen Jahr gesteigert werden. Gleich 90 Eheschließungen stehen in der Bilanz des Standesamtes für 2021.

Von Stephanie Fedders