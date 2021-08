26 Stadtkomplizen in Wittenberge, sieben in Perleberg

Wittenberge/Perleberg

Nach dem offenen Tag in den „Ansprech.bars“ in Perleberg und Wittenberge am Freitag zogen die Organisatoren der Aktion „Stadtkomplizen“, mit der sich Menschen an der Ideensuche zur Belebung der Innenstädte beteiligen können, eine Bilanz.

In Wittenberge konnten 26 Menschen und in Perleberg wegen des regnerischen Wetters nur sieben Komplizen gewonnen werden. „Wir haben ein tolles Feedback bekommen und schon erste Ideen sammeln können”, freute sich Juliette Cellier von der Agentur dschungle bureau, das den Prozess in beiden organisiert. Unter den „Komplizen” waren nach Angaben von Juliette Cellier Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Kinder und junge Erwachsene.

Das dschungle bureau war von den Städten Perleberg und Wittenberge im Rahmen des Projekts „Vitale Innenstädte“ beauftragt worden, die Bürgerbeteiligung zu organisieren. Beide Städte wollen ihre Innenstädte beleben. Dabei sollen die Bürger aktiv mitmachen können. Das dschungle bureau hat sich Beteiligungsformate ausgedacht, die die Bürger ansprechen sollen – sie können nun als „Stadtkomplizen einen anderen Blick auf ihre Stadt werfen und ihre Ideen einbringen. Dafür hat die Agentur ein „Toolkit“ entwickelt. Dahinter verbirgt sich ein Kartenset, der alle „Stadtkomplizen“ durch den Prozess leitet. Wer sich zum Mitmachen entschied, konnte sich in den „Ansprech.bars“ einen solchen Set mitnehmen.

Auch in Wittenberge war an der dortigen "Ansprech.bar" viel los. Quelle: Jens Wegner

Ansprechbars öffnen in Perleberg und Wittenberge erst wieder im September

Wer noch kein Toolkit hat, kann es entweder im Internet unter der Adresse https://stadt-komplizen.de/toolkit/ runterladen oder in der Touristeninformation der jeweiligen Stadt abholen. „Die fertig bearbeiteten Toolkits können in die Postbox der jeweiligen ansprech.bar eingeworfen, in der Touristeninformation abgegeben oder auch abfotografiert und per Mail oder Facebook an uns gesendet werden”, sagte Juliette Cellier. Die Ansprech.bar in Wittenberge hat wieder am 11. September geöffnet, die in Perleberg am 18. September. jew/atz

Von Bernd Atzenroth und Jens Wegner