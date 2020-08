30 Jahre Tourismusverband Prignitz: Zwischen Knotenpunkten und Kleiderbügeln

Perleberg

Nicht alle Orte, an denen Prignitzer Geschichte geschrieben wurde, sind als solche heute noch zu erkennen. Dabei sind es gar nicht immer die großen Städte gewesen, die Schauplatz einschneidender Ereignisse geworden sind. Das gilt auch für den Tourismusverband Prignitz, der vor 30 Jahren auf dem Lande aus der Taufe gehoben wurde.

Am 23. August 1990 wurde der Verein in Rambow gegründet

Der 23. August 1990 ist als Stichtag festgehalten, an dem der Fremdenverkehrs- und Kulturverein Prignitz in Rambow bei Perleberg gegründet wurde. Bärbel Mann wurde zur Frau der ersten Stunde und lenkte als Vorsitzende die Geschicke des zu Beginn 20 Mitglieder starken Vereins von Bad Wilsnack aus.

Heute ist Bärbel Mann Ehrenvorsitzende und erinnert sich gerne an die Anfänge, die geprägt waren von viel Überzeugungsarbeit, wie sie erzählt. „Die Mitstreiter haben gesehen, da ist Potenzial“, sagt Mann. Auf der anderen Seite waren die „Zweifler, die nicht wussten, was man sich hier angucken soll“.

Die Optimisten behielten die Oberhand und die zarte Pflanze des Tourismus durfte sich entwickeln. Es war zunächst aber nur die Westprignitz, die mit dem Slogan „wo die Havel in die Elbe fließt“ beworben wurde. Erst nach der Kreisgebietsreform 1994 wurde das Gebiet größer und weitere Partner wie der Landkreis Ostprignitz-Ruppin kamen hinzu.

Sonntagsausflüge, um Gaststätten kennen zu lernen

Der Aufwand, den die Mitglieder in den Anfangsjahren betreiben mussten, um auf sich aufmerksam zu machen, verlangte ihnen viel ab. Bärbel Mann weiß noch heute mit über 80 Jahren, wie sie ihre Sonntagsausflüge genutzt hat, um „sich entwickelnde Gaststätten und Pensionen kennen zu lernen“.

Auch Bodo Rückschlag, erster stellvertretender Vorsitzender, ist von Anfang an dabei und setzt sich bis heute für die Klassifizierung der Unterkünfte ein. In den 30 Jahren hat er so manchen Stern vergeben und so manche Anekdote erlebt.

Der Wittenberger steht bis heute für Qualität, denn darauf kommt es bei seiner ehrenamtlichen Arbeit an. Die Zeiten, in denen zu wenig Kleiderbügel im Schrank oder ein buntes Durcheinander an Stühlen bemängelt wurde, gehören mittlerweile der Vergangenheit an. „Es ist interessant zu verfolgen, wie sich der Tourismus entwickelt hat“, erzählt Rückschlag.

Mit dem Radtourismus in der Prignitz auf dem richtigen Weg

Dazu gehören in der Reiseregion Prignitz entscheidenden Weichenstellungen wie die Fokussierung auf den Radtourismus, das richtige Gespür für den Trend, mit dem Wohnmobil in Urlaub zu fahren und die Anzahl der Stellplätze kontinuierlich auszubauen oder die Offenheit für Marketingstrategien, die nicht immer auf dem ersten Blick mit Tourismus zu tun haben.

Frank Riedel vor einem der Aufsteller, mit den die „Zeitschätze Prignitz“ beworben werden. Quelle: Stephanie Fedders

Im Falle der „Zeitschätze Prignitz“, die mittlerweile seit elf Jahren als zentrale archäologische Orte gebündelt werden, hat die Region etwas auf die Beine gestellt, was seinesgleichen sucht im Land. Der Verbund bewirbt nicht nur die historischen Orte wie Schloss Meyenburg, das Schlachtfeld in Wittstock oder das Königsgrab von Seddin, sondern ist auch ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit in der Kulturlandschaft Prignitz.

Als „Meilenstein für die Profilierung“ sieht Geschäftsführer Mike Laskewitz daher die Mitgliedschaft der Dosse-Region, die sich 2017 dem Tourismusverband angeschlossen haben. „Damit konnten wir die Prignitz ganzheitlich nach vorne bringen“, bilanziert Laskewitz, der 2016 in die Fußstapfen von Uwe Neumann trat.

Seit 1994 ist die Geschäftsstelle in Perleberg

Die personelle Kontinuität ist mittlerweile auch zum Markenzeichen des Verbandes geworden. Uwe Neumann leitete 22 Jahre die Geschäftsstelle, die sich seit 1994 in Perleberg und seit 2007 im Knaggenhaus am Großen Markt 4 befindet.

Die Chefetage: Geschäftsführer Mike Laskewitz und seine Stellvertreterin Jeanette Küther. Quelle: Stephanie Fedders

Als sich abzeichnete, dass der Verein hauptamtlich geführt werden sollte, wechselte Neumann aus der Kreisverwaltung an die Spitze der Touristiker. Stolz ist er bis heute, dass die Einführung der Knotenpunktwegweisung an den Radwegen die Prignitz über ihre Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.

„Es ist ein gutes Beispiel, wie man die Region zusammenführen kann“, sagt Uwe Neumann. Der Tourismusverband errang mit dem Projekt 2013 den dritten Rang beim Tourismuspreis und darf sich freuen, dass die Idee des „Radeln nach Zahlen“ mittlerweile in vielen anderen Landkreisen umgesetzt wurde.

Aktuell hat der Tourismusverband 180 Mitglieder

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann ist mittlerweile seit 2004 Vorsitzender und leitete damals den Generationswechsel ein, als er auf Bärbel Mann folgte. 2006 wurde aus dem Fremdenverkehrs- und Kulturverein der Tourismusverband und die Mitgliederentwicklung setzte sich weiter fort.

Oliver Hermann (li.) und Carola Krakow nahmen 2013 von Ex-Wirtschaftsminister Ralf Christoffers den Tourismuspreis entgegen. Quelle: TV Prignitz

„Wir haben eine gute Mischung aus Einrichtungen, Kommunen und Leistungsträgern“, freut sich Hermann, der den Verband „in der Breite verwurzelt“ sieht. Aktuell sind 180 Mitglieder verzeichnet, in diesem Jahr gab es nochmal einen Zuwachs.

Dass mag der Pandemie-Ausnahmesituation geschuldet sein, die den Verband und seine Mitarbeiter vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat. Nach einem vielversprechenden Jahresbeginn mit steigenden Buchungszahlen kam der Einbruch und die Sorge ums Überleben und die Kommunikation mit der Geschäftsstelle nahm neue Formen an.

Gastronomie als große Herausforderung der kommenden Jahre

Die Hilfe und Unterstützung, die der Verband zur Bewältigung der Corona bedingten Einbußen anbieten konnte, hat sich bislang positiv ausgezahlt. Und die Prignitz zählt derzeit wieder so viele Urlauber wie lange nicht mehr.

Die Herausforderungen der Zukunft stehen auch ohne Corona auf der Agenda. Ganz oben: Die Suche nach einer Lösung, um das Wegbrechen der gastronomischen Versorgung auszugleichen. „Damit stehen wir als Tourismusverband aber nicht alleine“, sagen Oliver Hermann und Mike Laskewitz unisono.

Wie schon so oft in den vergangenen 30 Jahren wird auch diese Aufgabe wohl nur mit vielen Partnern zu bewältigen sein.

Von Stephanie Fedders