Perleberg

Ein 37-Jähriger Perleberger verletzte am Dienstag mehrere Personen und wurde letztlich von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen 13 Uhr nahm er in der Wilsnacker Straße eine 69-Jährige in den Schwitzkasten.

Polizei bringt den Mann ins Krankenhaus

Als ein 57-jähriger Mann der Frau zu Hilfe kam, schlug ihn der betrunkene 37-Jährige. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchtete der Mann jedoch. Wenig später lief er in einem Supermarkt in der Ritterstraße schreiend herum.

Da er blutende Verletzungen hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Mit 2,81 Promille in der Atemluft kam er schließlich in Polizeibegleitung ins Krankenhaus.

Er übernachtete schließlich in Obhut der Polizei

Am Abend war der Mann dann in einer Wohnung in der Dobberziner Straße und verletzte die Bewohnerin mit einer brennenden Zigarette. Er erhielt von den hinzugerufenen Polizeibeamten einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam.

Schließlich nahmen die Ordnungshüter den Mann in Gewahrsam. Mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von MAZ-online