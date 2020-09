50 Jahre im gleichen Job: Ehrung in Perleberg für Heidrun Tonello

Perleberg

„Wer arbeitet heute noch 50 Jahre lang in einem Betrieb?”, sinnierte Karsten Krüger, Geschäftsführer der Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg am Dienstag. Die Kinderkrankenschwester Heidrun Tonello ist eine der wenigen, die diese Leistung vorweisen können.

Nur lobende Worte waren über sie zu hören, auf einem kleinen Empfang, mit dem ihre Leistungen gewürdigt wurden. „50 Jahre lang ist sie der Prignitz treu geblieben. Bei ihren Kollegen war sie immer beliebt”, lobte sie Karsten Krüger und dankte „ganz, ganz herzlich” für ihre langjährige Mitarbeit und das, was sie den jüngeren Kollegen mitgegeben hat.

Jetzt bleibt sie erstmal bis zum Jahresende

Auch in hektischen Momenten habe sie die Ruhe bewahrt. „Danke, dass Sie übers Ziel hinausgeschossen sind! Schön, dass Sie noch nicht loslassen können!”, freute er sich. Selbst nach auf den Tag genau 50 Jahren fällt ihr der Abschied in den Ruhestand nicht leicht.

„Eigentlich wollte ich zum 30. Juni aufhören. Ich wollte nicht in die Dunkelheit gehen. Aber dann kam die nächste Schwangere. Dann wollte ich eigentlich nur noch bis zum 30. September bleiben. Aber jetzt bleibe ich erstmal bis zum Jahresende”, sagte sie. Danach könne sie sich vorstellen, vielleicht noch ein viertel Jahr lang als Minijob auf 450-Euro-Basis zu arbeiten.

Kinderkrankenschwester zu lernen war schon immer ihr Berufswunsch

Kinderkrankenschwester zu lernen war schon immer ihr Berufswunsch. „Allzu viele verschiedene Berufsmöglichkeiten gab es damals nicht”, blickte die 66-Jährige zurück. Gern denkt sie an die vergangenen 50 Jahre zurück.

1997 begann Heidrun Tonellos Wiedereingliederung auf der Kinderstation, zunächst als Milchküchenschwester. Quelle: Kreiskrankenhaus Prignitz

Ergriffen ringt Stationsleiterin Kerstin Paproth so manches Mal um Fassung, als sie den Lebenslauf ihrer Mitarbeiterin skizzierte. „Heute feierst du dein 50-jähriges Dienstjubiläum. Man könnte auch sagen, du feierst Goldene Hochzeit mit dem Krankenhaus. Es gab keinen Tag der Untreue”, begann sie ihre Rede.

Eine Allergie zwang sie, in die Funktionsabteilung zu wechseln

„Kinderkrankenschwester ist und bleibt dein Traumberuf.” Am 3. November 1953 wurde Heidrun Tonello in Wittenberge geboren. In der Elbestadt wuchs sie auf und sie wohnt bis heute in ihrem Elternhaus. Im Alter von 13 Jahren reifte in ihr der Wunsch, Säuglingsschwester zu werden. Am 8. Oktober 1969 unterschrieb sie ihren Ausbildungsvertrag, damals noch mit ihrer Mutter, denn sie war noch nicht volljährig.

Im September 1970 trat sie ihre Ausbildung zur Säuglingsschwester in den Krankenanstalten Wittenberge an. Es entwickelte sich bei ihr eine Desinfektionsallergie, die sie zwang, in die Funktionsabteilung zu wechseln. 1988 wird ihr Sohn Steffen geboren, der später eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und einige Jahre im Kreiskrankenhaus Prignitz arbeitet.

Seit 1997 wieder auf der Kinderstation

Im November 1997 begann ihre Wiedereingliederung auf der Kinderstation, zunächst mit 20 Stunden pro Woche als Milchküchenschwester. „Inzwischen hat sich viel verändert. Es gibt nur noch eine Station, in der die Patienten von der ersten Lebensminute bis zum 18. Lebensjahr betreut werden. Auch das Händedesinfektionsmittel ist hautverträglicher geworden”, resümierte Kerstin Paproth.

In ihrer Freizeit spielt Heidrun Tonello aktiv Handball bei Lok Wittenberge, etliche Jahre sogar in der DDR-Liga. Auch die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Karin Böhm, findet nur lobende Worte: „Sie ist immer einsatzbereit und hat für Fragen immer ein offenes Ohr.”

Von Bernd Atzenroth