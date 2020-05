Im überschaubaren Rahmen aufrund der corona-bedingten Einschränkungen erinnerten Perleberg und Wittenberge an das Kriegsende vor 75 Jahren. Während Wittenberges Stadtverordnetenvorsteher Karsten Korup eine Rede hielt, setzt Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura auf eine Videobotschaft.

75 Jahre Kriegsende in der Prignitz: Wenig Menschen, wenig Worte

