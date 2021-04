Perleberg

Vor 90 Jahren zog das Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg an seinen jetzigen Standort am Mönchort – ein Rückblick zu den Anfängen der Sammlung und was daraus geworden ist. Heute: Monumentale Exponate auf dem Museumshof.

Seit 90 Jahren gibt es das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg am Mönchort

Wer es nicht weiß, der wird an der Sophienstraße in Perleberg heute nur einen Parkplatz sehen, wo einst der Friedhof des Hospitals St. Georg lag. Direkt an der Stepenitz, auf dem „Gottesacker vor dem Thor“, wie es in einer historischen Beschreibung der Stadt von 1753 heißt, ließen sich die Bürger begraben.

Drei der Grabsteine im Museumshof. Quelle: Stephanie Fedders

Was von der Erinnerungskultur geblieben ist, nachdem der Friedhof in den 1920er Jahren beräumt wurde, befindet sich zu einem kleinen Teil im Hof des Stadt- und Regionalmuseums. Museumsmitarbeiter Werner Seidler hatte sich seit 2014 der Fläche angenommen und gestaltet – als ein Ort der Erholung und Besinnung.

Steinerne Monumente zeugen als Nachlass von einer besser ­gestellten Gesellschaft. „Dafür musste man schon ordentlich Geld gehabt haben“, erzählt Museumsleiterin Anja Pöpplau. ­Entsprechend bekannt sind einige Namen auf den Grabplatten, wie die des langjährigen Bürgermeisters Matthias Hasse, der mit zwei Frauen verheiratet war, wie aus der Inschrift hervorgeht.

Grabsteine des St. Georgen-Friedhofes stehen jetzt im Museum Perleberg

Mehr verrät der Grabstein von Dorothea Sittmann, die im Alter von 43 Jahren am 23. März 1773 verstarb. 26 Jahre habe sie mit dem Kauf- und Handelsmann Johann Friedrich Neumann „in der vergnügtesten Ehe gelebt“.

Noch heute ein Hingucker ist die steinerne Urne, die an den Kaufmann Peter Kayatz erinnert, der 1800 auf dem Weg vom mecklenburgischen Hagenow nach Leipzig in Perleberg durch Krankheit verstorben ist. „Sanft ruhe seine Asche“, steht in Latein geschrieben.

Dem Perleberger Bauunternehmer Max Viereck (1860 – 1937) ist es zu verdanken, dass im Museumshof auch ein Stück an das St. Annen-Kloster erinnert. An der Gebäudewand des Nachbarhauses sind seit 1930 die Reste des Portals aufgestellt.

Die Kirchturmspitze der St. Jakobi-Kirche überstand das Feuer

Erst seit 1983 bereichert die Kirchturmspitze der St. Jakobi-Kirche die Ausstellung im Freien, die den Brand des Turmes am 27. November 1916 fast unbeschadet überstanden hat. Der Perleberger Schlossermeister Wiese hat die Kugel mit Hahn einst gefertigt.

Die Kirchturmspitze mit Hahn hat den Brand überstanden und steht heute im Hof des Museums. Quelle: Stephanie Fedders

Das Erinnerungsstück schlägt auch den Bogen zur Sammlung im Haus. Im Obergeschoss steht ein Modell des Kirchturms vor einem Foto, das die brennende Spitze zeigt. Das dramatische Ereignis ist wie so vieles aus der Geschichte der Rolandstadt ausführlich im Archiv des Museums dokumentiert.

Grabsteine müssen vor dem Verfall gerettet werden

Nach fast 100 Jahren im Freien, in denen sie Wind und Wetter ausgesetzt sind, muss den Grabmonumenten jetzt eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. „Die Steine werden porös und lösen sich langsam auf“, berichtet Anja Pöpplau von einem langsamen Zerfall.

Im Sommer soll Abhilfe geschaffen und die stummen Zeugen aus den vergangenen Jahrhunderten besser geschützt werden. Damit sie auch kommenden Generationen und Museumsbesuchern noch etwas verraten über Freud und Leid im Leben der Perleberger Bürger.

Von Stephanie Fedders