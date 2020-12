A 14: Bäume bei Wittenberge sind gefällt, jetzt werden Blindgänger gesucht

Wittenberge

Bäume, Bohrungen und möglicherweise auch noch Blindgänger: Für den Bau der Autobahn 14 im Abschnitt zwischen Seehausen (Landkreis Stendal) und Wittenberge sind knapp zwei Monate nach dem offiziellen Spatenstich die ersten Maßnahmen abgeschlossen und die nächsten Schritte in Vorbereitung.

A 14 Bau bei Wittenberge : Baumfällarbeiten sind beendet

So wurden bereits die Baumfällarbeiten auf Brandenburger Seite beendet, die in den vergangenen Wochen auf dem Areal direkt neben der B 189 stattfanden. Diverse Bäume und Sträucher mussten entfernt werden, um Platz zu schaffen für die neue Streckenführung der Bundesstraße, die ein Stück weiter nach Osten verlegt werden soll. Sie verläuft noch auf der künftigen Trasse der Autobahn.

Die Baumfällungen an der B 189 im Bereich Wittenberge waren notwendig, weil hier Autobahn und Bundesstraße ein Stück parallel verlaufen. Quelle: Stephanie Fedders

Auch westlich der B 189 tut sich einiges, was sich vielleicht auf dem ersten Blick nicht gleich für jedermann erschließt: Hier sind die Fachleute gerade dabei, Bohrungen vorzunehmen, die zur Vorbereitung für die Kampfmittelsuche dienen.

„In die Bohrlöcher werden dann Detektoren herab gelassen, die Metallteile anzeigen könnten“, erklärt Lutz Günther, der bei der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft (Deges) für die Kommunikation verantwortlich ist. Die Deges betreut das gesamte Bauprojekt.

Für den Bau der A 14 muss der Untergrund nach Blindgängern abgesucht werden

Da Wittenberge im zweiten Weltkrieg aufgrund seiner Industrieanlagen Ziel von Luftangriffen gewesen ist, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich bis heute Blindgänger im Boden befinden. Da die Reichweite der eingesetzten Detektoren begrenzt ist, muss in einem engen Raster gesucht werden.

Im Detail: Beim Spatenstich am 16. Oktober hing dieses Banner mit Informationen zu den einzelnen Abschnitten aus. Quelle: Stephanie Fedders

Bislang seien laut Deges keine Funde gemacht worden.

Auch auf der anderen Seite der Elbe geht der Blick in den Untergrund. Im Zuge der bauvorbereitenden Arbeiten wird derzeit auf einer Breite von rund vier Metern der Oberboden abgetragen. Da drunter soll sich dann zeigen, ob die Archäologen noch zum Zuge kommen. Sie können anhand von Verfärbungen im Erdreich erste Hinweise bekommen, ob hier vielleicht Siedlungsspuren weitere Untersuchungen notwendig machen.

A 14 Weiterbau bis Karstädt steckt noch im Planungsprozess

Im Frühjahr 2021 werden dann auf sachsen-anhaltinischer Seite die ersten ökologischen Maßnahmen beginnen, die als Ersatz für den Straßenbau neuen Lebensraum schaffen sollen. Erst wenn der Nachweis erbracht wird, dass der Eingriff in die Natur ausgeglichen werden konnte, geht es mit den eigentlichen Straßenbauarbeiten für die Autobahn weiter. Laut Deges soll das ab der zweiten Jahreshälfte 2022 der Fall sein.

Für den Weiterbau der A14 in der Prignitz von Wittenberge bis Karstädt wird in der kommenden Woche die Phase der Auslegung der Planungsunterlagen beendet sein. Bis zum 15. Dezember können Interessierte die Ordner in den Rathäusern in Wittenberge, Perleberg und Karstädt noch einsehen.

Einwendungen gegen das Projekt können dann noch bis zum 15. Januar schriftlich an das Landesamt für Bauen und Verkehr eingereicht werden. 2021 will die Deges Baurecht für den rund 18 Kilometer langen Abschnitt erlangen.

Info: Die gesamten Unterlagen sind auf der Internetseite des Landesamtes für Bauen und Verkehr unter www.lbv.brandenburg.de unter dem Menüpunkt „Planfeststellung“ zu finden.

