A-14-Bau bei Wittenberge: Die weißen Berge wachsen weiter

Wittenberge

Weißer Sand, wohin man sieht. Dabei ist das Meer kilometerweit weg. Und dennoch haben die Wälle hier in Wittenberge ein wenig Ähnlichkeit mit Deichen. Sie werden aber für etwas ganz anderes gebraucht.

Wittenberge: Die neue Trasse im Zuge der A-14-Arbeiten wächst sichtbar in die Höhe

Was derzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Bundesstraße 189 in die Höhe wächst und zuletzt durch eine Willensbekundung der Wittenberger Stadtverordneten noch einmal deutlich unterstützt wurde, ist der Untergrund für die neue Trasse, die für den Bau der Autobahn 14 gebraucht wird. Dafür bewegen die Traktoren seit Monaten Unmengen an Sand, der dann Schicht für Schicht aufgeschüttet wird.

So soll die Autobahnbrücke bei Wittenberge aussehen. Quelle: Deges

„Jetzt werden diese Abschnitte um die zweite Schüttlage ergänzt“, erläutert Holger Behrmann, der als Projektleiter der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges) die umfangreichen Arbeiten betreut. Zuvor musste sich die erste Lage setzen, um später die Belastungen tragen zu können.

Bis Ende des Jahres soll eine weitere, dritte Schicht aufgebaut werden, dann hat diese Trasse ihre Höhe erreicht. Auch neben der Elbquerung wächst der Untergrund für die neue Autobahnbrücke in die Höhe. Parallel zu den sichtbaren Arbeiten läuft aktuell die Ausschreibung für die Brückenarbeiten, die im kommenden Frühjahr beginnen sollen. Das wird dann laut Holger Behrmann der anspruchsvollste Abschnitt dieses Streckenabschnittes.

A 14: Die neue Brücke über die Elbe soll 2022 gebaut werden

Um die Bundesstraße 189 im Wittenberger Abschnitt wie vorgesehen in östliche Richtung zu verlegen, sind weitere Maßnahmen auf den umliegenden Flächen notwendig. So werden Vorkehrungen getroffen, damit die Straßenbauarbeiten nicht mit der geplanten Verlegung der Hauptwasserleitung der Stadt kollidieren.

Unmittelbar neben der Elbquerung sind die Aufschüttungen für die Autobahnbrücke gut zu erkennen. Quelle: Stephanie Fedders

Zudem sollen im Herbst weitere Untersuchungen stattfinden, um mögliche Kampfmittel aufzuspüren. Das war im vergangenen Jahr zur Vorbereitung des Brückenbaus ebenfalls notwendig gewesen. Munitionsreste aus der Zeit des zweiten Weltkrieges, als Wittenberge das Ziel von Luftangriffen gewesen ist, wurden bisher aber nicht gefunden. Die Verlegung der B 189 ist dann für kommendes Jahr vorgesehen, erklärt Holger Behrmann.

Während es in Richtung Sachsen-Anhalt seit dem Spatenstich am 16. Oktober 2020 sichtbar vorangeht, laufen für den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt die Vorbereitungen, um Baurecht zu erlangen.

Wittenberge – Karstädt: Nächste Etappe ist der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren

Nach der zweiten Auslegung der Planungsunterlagen Ende 2020 waren mehr als 100 Stellungnahmen zu dem rund 18 Kilometer langen Lückenschluss eingegangen. Mit den Einwendungen der Öffentlichkeit sowie von Behörden und Verbänden haben sich danach die Mitarbeiter der Deges befasst. Deren Erwiderungen werden jetzt dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) übergeben.

„Das Landesamt wird dann über das weitere Prozedere entscheiden“, erläutert Holger Behrmann mit Blick auf das nächste Etappenziel: Der Erörterungstermin. Dann werden die Einwendungen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit vorgestellt. In welcher Form diese Veranstaltung stattfinden kann – via Internet oder in Präsenz – sei noch nicht entschieden.

Von Stephanie Fedders