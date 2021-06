A-14-Demo auf der Elbbrücke: Wittenberge wird zum Nadelöhr

Wittenberge

Noch ist alles friedlich in Wittenberge. Noch ist die Elbbrücke befahrbar und noch deutet kein Schild entlang der Bundesstraße 189 auf die Ausnahmesituation hin, auf die sich die Stadt und die Region vorbereiten, wenn am Sonnabend protestiert wird.

Wittenberge: Die Elbbrücke ist am 5. Juni für mehrere Stunden gesperrt

Eine Demonstration gegen den Weiterbau der Autobahn 14 ist angekündigt. Obwohl es verschiedene Antragsteller gibt, haben sie alle ein Ziel: Die Brücke über die Elbe. Um die Veranstaltung auf der viel befahrenen Bundesstraße durchzuführen, sah sich die Versammlungsbehörde in Neuruppin gezwungen, eine mehrstündige komplette Sperrung anzuordnen, die am Dienstag durch die Polizeidirektion Nord verkündet wurde (MAZ berichtete).

Für den „bundesweiten Aktionstag für eine klimagerechte Verkehrswende“, wird die Elbquerung von 14 bis 22 Uhr gesperrt. Daran hält die Polizei auch nach der Einsatzbesprechung am Donnerstagvormittag fest. Es gelte das Recht auf Versammlungsfreiheit, welches die Basis für die grundsätzliche Entscheidung für die Genehmigung der Aktion bildet, erklärt Pressesprecherin Ariane Feierbach.

Gleichwohl werde am Sonnabend das Ziel verfolgt, die Sperrung der Brücke so bald wie möglich wieder aufzuheben. „Wir sind alle bemüht, die Verkehrsbeeinträchtigung so minimal wie möglich zu halten“, erklärt Feierbach. In Absprache mit den Veranstaltern sollen aber jederzeit die Rettungswege freigehalten werden.

Die Stadt Wittenberge nennt die Sperrung der Elbbrücke „unverhältnismäßig“

Rechtliche Bedenken gegen die achtstündige Sperrung hat die Stadt Wittenberge und diese gegenüber der Versammlungsbehörde geäußert. Die Verwaltung spricht von einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Bürger und erinnert daran, dass die Befürworter des Autobahnbaus lediglich für eine Stunde den Verkehr seinerzeit zum Erliegen gebracht hatten.

Am Sonnabend sind aber nicht nur eine, sondern vier Stunden Programm laut Ankündigung auf der Internetseite des „Bündnis Verkehrswende Elbe-Altmark“ geplant. Antifaschistisch, antirassistisch und antisexistisch soll von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Zeichen „für eine klimagerechte Verkehrswende“ gesetzt werden. Mit Maske, Abstand und Verpflegung – auf dem Werbeplakat wird dazu aufgerufen, ein Picknick mitzubringen.

Was so friedlich klingt, sorgt bei den Ordnungshütern naturgemäß für erhöhte Alarmbereitschaft. Da es sich um einen bundesweiten Aufruf handelt, rechnet die Polizei mit einer erhöhten Teilnehmerzahl. „Wir hoffen auf einen friedlichen Verlauf“, sagt Ariane Feierbach.

Die Umfahrung der Elbbrücke führt über Dömitz und Tangermünde

Während die Teilnehmer aufgefordert werden, mit Booten, Fahrrädern oder zu Fuß anzureisen, muss sich der Kraftfahrzeugverkehr auf weiträumige Umleitungen einstellen. Gen Norden führt die offizielle Ausweichroute über die Elbbrücke bei Dömitz, gen Süden über die Querung bei Tangermünde. Beide Varianten bedeuten mehrstündige Umwege. Die Fähre von Lütkenwisch nach Schnackenburg ist laut Internetseite des Amtes Lenzen-Elbtalaue derzeit außer Betrieb.

Beim Landesbetrieb Straßenwesen ist ein Amtshilfeersuchen der Polizei eingegangen mit der Bitte um Ausschilderung der Umleitung. Laut Pressesprecher Steffen Streu ist vorgesehen, die B 189 in Richtung Elbbrücke gleich hinter der Kreuzung an der B 195/Lenzener Chaussee zu sperren.

