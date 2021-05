Wittenberge

Für den Lückenschluss der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Wittenberge und Karstädt ist eine nächste Hürde genommen – mit dem Abschluss des Anhörungsverfahrens für die geänderten Planunterlagen zum Bau des rund 18 Kilometer langen Abschnitts.

A 14 in der Prignitz: Stellungnahmen zum Weiterbau werden ausgewertet

Nach der Auslegung der Unterlagen vom 16. November bis zum 15. Dezember 2020 hatten Privatpersonen und die Träger der öffentlichen Belange, zu denen Behörden, Vereine oder Organisationen gehören, bis Mitte Januar dieses Jahres Zeit, ihre Stellungnahmen schriftlich einzureichen.

Endstation Prignitz: Bei Karstädt geht es Richtung Süden noch nicht weiter. Quelle: Stephanie Fedders

Das geschah mehr als 100-mal. Die Einwände beschäftigen derzeit die Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft (Deges), die für die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme A 14 verantwortlich ist.

Projektleiter Holger Behrmann betreut somit derzeit zwei „Baustellen“ in der Prignitz: Den tatsächlichen Weiterbau der Autobahn bei Wittenberge, wo die Vorbereitungen für die neue Trasse mit der Aufschüttung eines Dammes seit geraumer Zeit gut zu erkennen sind.

A 14: Erörterungstermin wird vorbereitet

Und die Sichtung der eingegangenen Einwände sowie Stellungnahmen. Die Antworten, die die Deges derzeit formuliert, dienen der Vorbereitung des Erörterungstermins, den das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) in Hoppegarten festlegt.

Die Trasse der A 14 zwischen Karstädt und Wittenberge verläuft ein ganzes Stück parallel zur Bahnstrecke. Quelle: Stephanie Fedders

Es ist ja bereits das zweite Mal, dass dieser für das Erreichen des Baurechts unumgängliche Prozess die Behörden beschäftigt. Notwendig wurde das durch die Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen das Land. Erst im Sommer 2019 gelang es den Beteiligten, sich zu einigen und den Streit beizulegen.

Die Einigung, die unter anderem zusätzliche Investitionen in den Lärmschutz vorsieht, musste in den Planungsunterlagen berücksichtigt werden, was zu der zweiten Änderung führte.

A 14: Abwägungen dienen als Grundlage für den Planfeststellungsbeschluss

Auch in diesem Verfahren wird bei der Sichtung der Einwände deutlich, dass viele Bürger zum wiederholten Male Position beziehen. „Was die Leute bewegt hat, bewegt sie weiter“, kann Holger Behrmann bereits feststellen.

Nach dem Erörterungstermin, von dem noch nicht feststeht, wie er coronabedingt stattfinden wird, werden die Abwägungen in einem Protokoll festgehalten, dessen Inhalt als Grundlage für den Planfeststellungsbeschluss gilt.

Im Anschluss daran wäre dann das Baurecht für das letzte A-14-Teilstück in der Prignitz erreicht. Zu rechnen ist damit wohl erst im Jahr 2022, vermutet Holger Behrmann.

A 14 in Sachsen-Anhalt: Klage bremst Weiterbau zwischen Osterburg und Seehausen-Nord

Wie schnell die Arbeiten wieder ins Stocken geraten können, wird derzeit in Sachsen-Anhalt sichtbar. Dort hat der Verein „Naturfreunde Sachsen-Anhalt“ gegen den Planfeststellungsbeschluss vom Dezember 2020 für die knapp 17 Kilometer lange Etappe zwischen Osterburg und Seehausen-Nord Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht.

Die damit verbundenen Verzögerungen riefen am letzten April-Wochenende die Befürworter des Autobahnbaus auf den Plan, die zu einer Protestaktion aufgerufen hatten. Auch Vertreter aus der Prignitz hatten sich daran beteiligt.

Von Stephanie Fedders