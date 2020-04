Perleberg: Abitur in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung

Perleberg

Abitur 2020 – es wird Schülern und Lehrern definitiv im Gedächtnis bleiben. Die schriftlichen Prüfungen finden statt – trotz Corona-Pandemie. Das stellt die Schulen in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz vor große Herausforderungen. „An oberster Stelle steht die Gesundheit von all unseren Schülern und den Lehrern“, sagt Veit Goralczyk-Pehl, Schulleiter des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg.

Perleberger Gymnasium geht mit einem Notfallplan vor

Das Coronavirus verändert vieles. Durch die weltweite Verbreitung der Lungenkrankheit und die damit verbundenen Risiken und Einschränkungen muss das Prüfungsverfahren in diesem Jahr in einem situationsangepassten Rahmen durchgeführt werden. In Perleberg bekommt das Kind den Namen „ Notfallplan Abitur 2020“.

Bis ins kleinste Detail mussten die Klausuren vorbereitet werden. Es beginnt schon bei der Belehrung der Abschlussklasse: „Die wurde per Mail rausgeschickt“, erklärt Veit Goralczyk-Pehl, „und alle haben mir eine Bestätigung zurückgeschickt.“

Das Hauptgebäude des Gottfried-Arnold-Gymnasiums: Haus 1 in der Puschkinstraße. Dort sind die Jahrgänge elf und zwölf untergebracht. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Insgesamt 14 Schüler stehen an diesem Montag auf der Teilnehmerliste. Die Fächer Geografie, Geschichte und Politische Bildung werden geprüft. Die gute Nachricht: Alle sind gesund und vor allem motiviert erschienen. Das ist für Schulleiter Goralczyk-Pehl die Hauptsache. Der Rest liegt jetzt in ihren Händen.

Separate Eingänge für Mädchen und Jungen beim Gottfried-Arnold-Gymnasium

Dennoch musste schon bei der Ankunft der jungen Frauen und Männer auf viele Dinge geachtet werden. Größere Gruppen gilt es zu vermeiden. In Perleberg gibt es daher einen separaten Eingang für Jungen und für Mädchen. Vor Betreten des Schulgebäudes heißt es zusätzlich: Hände desinfizieren.

Geschrieben wird in der Aula des Perleberger Gymnasiums. „Dieser Raum umfasst mehr als 200 Quadratmeter“, erklärt Veit Goralczyk-Pehl, „und die Schüler haben hier genügend Sicherheitsabstand zueinander.“ Am ersten Prüfungstag ist das mit 14 Prüflingen soweit kein Problem. Die richtige Herausforderung folgt erst am 30. April.

Fast alle Perleberger Lehrer gehören zur Risikogruppe

Bei der Deutschprüfung werden 29 Schüler erwartet. „Da haben wir zusätzliche Räume eingeplant, damit kein Schüler oder Lehrer gefährdet wird“, so Veit Goralczyk-Pehl. Ebenfalls stehen Einweghandschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung. Der Schutz wird groß geschrieben. Gerade die Lehrer des Prignitzer Gymnasiums gehören bis auf drei Kollegen zur Risikogruppe.

„Obwohl viele Kollegen stark gefährdet sind, haben sich viele unserer Lehrkräfte freiwillig gemeldet“, sagt Veit Goralczyk-Pehl, „und darüber bin ich sehr glücklich“. Der erste Tag des Ausnahme-Abiturs zeigt: So kann es klappen. Zufrieden mit dem Ablauf und dem Start der schriftlichen Prüfungen ist Perlebergs Schulleiter alle Male. „Wir werden es schaffen – trotz Corona“, sagt er.

Ein Plan für die mündlichen Prüfungen wird noch erarbeitet

Wie es später mit den mündlichen Prüfungen, den Nach- und Zusatzprüfungen weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Doch an einer Lösung wird schon intensiv gearbeitet. Schließlich sollen bis zum Schluss alle gesund bleiben. Dennoch ist eines schon klar: Die offizielle Zeugnisausgabe mit Lehrern, Eltern und Schüler wird ausfallen – genauso wie der Abschlussball.

„Es ist wirklich traurig, aber wir können es aktuell leider nicht ändern“, sagt Veit Goralczyk-Pehl. Somit wird der diesjährige Abi-Jahrgang ganz still – ohne richtige Verabschiedung und Abschiedssause – das Prignitzer Gymnasium verlassen. „Es ist wirklich schlimm“, sagt Schulleiter Goralczyk-Pehl, „aber am Ende geht die Gesundheit vor“.

Von Julia Redepenning