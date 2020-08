Abschlusskonzert der Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg: Was Corona trennt, verbindet Musik 

Perleberg

Den Spuckschutz brauchte es dieses Mal nicht und auch das Desinfektionsmittel blieb im Schrank. Als die Sängerinnen und Sänger am Ende einer ungewöhnlichen Lotte-Lehmann-Woche in festlicher Kleidung in der Perleberger St. Jakobi Kirche auftraten, war es fast wie immer.

Angelo Raciti lobt das Niveau der Teilnehmer

Dennoch standen alle Veranstaltungen unter dem Eindruck der Corona-bedingten Einschränkungen – inklusive des Abschlusskonzertes am Sonnabend, das aber an Qualität und Zuspruch nicht darunter litt. Im Gegenteil: „Es ist ein sehr gutes Niveau gewesen“, bilanzierte Angelo Raciti, künstlerischer Leiter der Lotte-Lehmann-Woche. Und davon wollten sich auch in diesem Jahr viele Zuschauer überzeugen, so dass die Kulisse in der Kirche dem Anlass gerecht wurde.

Anzeige

In der Pause erklang Beethoven auf dem Großen Markt. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

Es tat auch dem Programm keinen Abbruch, dass das Singen aller 21 Teilnehmer nur in kleinen Formationen stattfinden konnte. Statt Chor standen Ensembles auf der Bühne, angeleitet von Scott Curry, der Stücke eines Komponisten ausgesucht hatte, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr auch unter Corona leidet: Ludwig van Beethoven.

Mit Beethoven ging es auch in die Pause und auf den Großen Markt. Während die Kirche gut gelüftet wurde, erfüllte Musik die Altstadt. Ein Novum, das gut ankam. „Das müssen sie immer machen“, rief Eva-Maria Menard, Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, Scott Curry begeistert zu.

21 Frauen und Männer nahmen teil

Curry nahm die Situation mit Humor, schlug mit seiner Stimmgabel gegen den Mülleimer, um den richtigen Ton zu treffen. „Not macht erfinderisch“, sagte der Australier. Trotz aller Einschränkungen überwiegt bei ihm die Freude, dass alle Beteiligten wie die Stadt Perleberg, der Freundeskreis und das Gesundheitsamt des Landkreises diese Woche möglich gemacht haben.

Paula Schmidt bekam einen der Förderpreise aus den Händen von Gabriele Schreyl von der Sparkasse Prignitz. Quelle: Stephanie Fedders

„Ich bin froh, dass was passiert ist, sonst hätten wir in einem Jahr vielleicht immer noch keine Kulturveranstaltungen“, so Curry, der noch nie so oft wie in den vergangenen Tagen beide Arme ausgebreitet hat, um den erforderlichen Abstand zu wahren.

Doch nichts dergleichen wirkte abschreckend auf den Sängernachwuchs. 21 junge Frauen und Männer waren froh über die Gelegenheit, intensiv Gestik und Gesang zu schulen. Elf von ihnen waren Wiederholungstäter, wie Angelo Raciti ein wenig stolz berichtete. Nicht nur diese Klientel, sondern auch der „Schwung junger Teilnehmer bestätigt uns in unserer Arbeit“, freut sich Raciti.

Am Ende gab es die begehrten Förderpreise

Die Freude war besonders bei denen groß, die eine der begehrten Auszeichnungen entgegennehmen konnten. So gab es eine lobende Erwähnung für Marie Charlotte Steffens und einen zweiten Förderpreis für Elia Cohen-Weissert.

Erneut dabei: Claire Winkelhöfer hatte bereits 2019 erfolgreich teilgenommen und wurde am Sonnabend in der Kategorie Fortgeschrittene ausgezeichnet. Quelle: Stephanie Fedders

Von den Anfängern nahm Tenor Enno Schreiber die Urkunde aus der Hand von Perlebergs stellvertretender Bürgermeisterin Ute Reinecke entgegen. In der Kategorie Musiktheater überzeugten Paula Schmidt und Tim Winkelhöfer, der das Publikum mit Mozarts Cosi fan tutte schwer begeisterte, was an dem lauten Applaus deutlich abzulesen war.

Ein Abschluss mit Humor und Maske

Um seine Schwester Claire Winkelhöfer kam die Jury auch in diesem Jahr nicht herum. Sie hatte bereits 2019 erfolgreich teilgenommen und wurde am Sonnabend mit dem Förderpreis für Fortgeschrittene ausgezeichnet.

Dass es nur fast wie immer war am Abschlusstag der Lotte-Lehmann-Woche, zeigten Emilie Christensen, Enno Schreiber und Tim Winkelhöfer nach dem letzten Auftritt, als Beethovens Auld Lang Syne ausklang: Mit einem Lächeln im Gesicht setzten sie sich ihre Masken auf.

Von Stephanie Fedders