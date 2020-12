Adecco findet Nachfolger für Call-Center in Wittenberge

Wittenberge

Es gibt eine gute Nachricht für die 150 Mitarbeiter des Call-Centers in der Wittenberger Bäckerstraße. Der bisherige Betreiber Adecco Service Center Solutions hat einen Nachfolger für den Standort gefunden, der damit erhalten bleibt – inklusive aller 150 Arbeitsplätze.

SNT-Regiocom übernimmt Call-Center in Wittenberge

In weniger als zwei Monaten haben sich Adecco und der neue Inhaber, die Firma SNT-Regiocom mit Sitz in Barleben bei Magdeburg, auf die Übergabemodalitäten verständigt und die Einigung im Rahmen einer Betriebsversammlung in Wittenberge öffentlich gemacht.

„Nach zwei, drei Wochen war klar, wir machen das“, sagt Michael Maack, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei SNT-Regiocom, über die Gespräche der Geschäftspartner.

Der Anbieter von Kundendienstleistungen, der unter den Call-Centern mit Standorten in Deutschland vom Umsatz her unter den Top ten rangiert, hat laut eigenen Angaben mehr als 5000 Mitarbeiter in der Bundesrepublik, Bulgarien und Österreich.

Adecco hat das Call-Center mehr als 23 Jahre betrieben

Wittenberge ist einer von vier Standorten, die in diesem Jahr neu hinzugekommen sind. Den Ausschlag gab nicht nur die Lage und die relativ kurze Entfernung zum Firmensitz in Magdeburg plus die Aussicht auf eine gute Anbindung, wenn die A 14 gebaut ist, sondern auch die unter Adecco geschaffenen Strukturen.

Mehr als 23 Jahre hat Adecco das Call-Center-Geschäft für international tätige Unternehmen aus Deutschland an der Elbe betrieben. Davon will jetzt der neue Eigentümer profitieren. „Wir brauchen erfahrene Leute vor Ort“, bekräftigt Michael Maack.

Dass SNT-Regiocom die Adecco-Mitarbeiter übernehmen wird, machte auch Unternehmensgründer Joan Schlieker vor Ort deutlich: „Wir wollen jeden Kollegen mitnehmen und alle Arbeitsplätze erhalten.“

SNT-Regiocom bringt neue Kunden nach Wittenberge mit

Dass es den neuen Betreibern ernst ist, ließen sie auf der Betriebsversammlung durchblicken, ohne zu viele Details zu verraten. Schlieker sprach davon, „ein großes Projekt am Standort etablieren zu wollen“. Dahinter soll sich ein bedeutender Auftraggeber verbergen, für den der telefonische Kundenservice durch die Belegschaft in der Prignitz abgewickelt werden könnte.

Konkreter wird es erst in ein paar Wochen werden. Die Übergabe des Call-Centers ist für den 1. Februar 2021 vorgesehen.

Für den Erhalt des 1997 eröffneten Call-Centers hatten sich von Beginn an auch der Landkreis und die Stadt eingesetzt. Andreas Ditten, Leiter des Bereiches Bau, Wirtschaft und Kataster in der Kreisverwaltung, und Bürgermeister Oliver Hermann waren frühzeitig in die Pläne von Adecco eingebunden, die vorhandene Infrastruktur für den symbolischen Wert von einem Euro abzugeben.

„Ein schönes Weihnachtsgeschenk für Wittenberge “

Entsprechend groß war die Freude vor Ort: „Für Wittenberge kann es kein schöneres Weihnachtsgeschenk geben“, sagte Oliver Hermann, der durch den weiteren Betrieb auch die Innenstadt gestärkt sieht.

Adecco hatte die Entscheidung Anfang Oktober nicht mit der Standortfrage verbunden, sondern wirtschaftliche Erwägungen genannt. Da weder eine Umschichtung der Aufgaben möglich sei, noch Verhandlungen mit Kunden über bessere Konditionen erfolgreich verliefen, zeichnete sich ab, dass der Betrieb am Standort Wittenberge nicht mehr zu gewährleisten sei.

Adecco wolle sich zukünftig verstärkt um das Kerngeschäft kümmern – den Bereich der Personaldienstleistungen.

