Adecco schließt das Call-Center in Wittenberge 

Wittenberge

Mit einer schlechten Nachricht hat die Firma Adecco Service Center Solutions diese Woche seine Mitarbeiter in Wittenberge konfrontiert: Das Call-Center-Geschäft in der Bäckerstraße 33 soll zum 31. Januar 2021 aufgegeben werden. Davon betroffen sind insgesamt 155 Angestellte.

Adecco hat 155 Mitarbeiter in Wittenberge

Es sei eine Entscheidung, die sich nicht gegen den Standort in der Prignitz richte, der 1997 als erster Service-Center von Adecco in Deutschland an den Start ging, sondern der Entwicklung in diesem Dienstleistungsbereich geschuldet sei, bekräftigt Pressesprecher Martin Heinen.

Anzeige

Der Service, der in Wittenberge für international tätige Unternehmen aus Deutschland angeboten wird, sei ein reines Call-Center-Geschäft. „Hier werden nur Anrufe gemanagt“, erklärt Heinen. Im Vergleich dazu übernehmen Adecco-Niederlassungen, beispielsweise in Gera oder Erfurt, weitere Aufgaben wie die Prozesssteuerung.

Da für Adecco weder eine Umschichtung der Aufgaben möglich sei, noch Verhandlungen mit den Kunden über bessere Konditionen erfolgreich verliefen, zeichne sich ab, dass der wirtschaftliche Betrieb am Standort Wittenberge nicht mehr zu gewährleisten sei.

Adecco zeigt sich offen für Nachfolger am Standort Wittenberge

Der Trend zeigt in eine negative Richtung, teilt Adecco in einer Presseinformation mit. Um Schaden vom Gesamtunternehmen abzuwenden, bliebe nur die Trennung von diesem Geschäftszweig. Adecco will sich in Zukunft verstärkt auf sein Kerngeschäft als Personaldienstleister konzentrieren.

Im Gespräch mit Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann und Andreas Ditten, Leiter des Bereiches Bau, Wirtschaft und Kataster in der Kreisverwaltung, hat Adecco signalisiert, die vorhandene Infrastruktur für einen symbolischen Wert von einen Euro an mögliche Nachfolger abzugeben.

„Wir sind optimistisch, dass es Interessenten gibt“, hofft Martin Heinen, der sich im Interesse der Mitarbeiter eine Fortführung unter einem anderen Inhaber wünscht. „Die Kollegen sind alle sehr engagiert und gut ausgebildet“, sagt Heinen. Die meisten kämen aus einem Umkreis von 30 Kilometern zur Arbeit.

Sollten sich diese Pläne zerschlagen, setzt Adecco auf eine Lösung, die für alle Mitarbeiter so sozialverträglich wie möglich ausfällt.

Noch haben aber alle die Hoffnung, dass es nicht so weit kommen wird und der Call-Center-Betrieb in Wittenberge fortgeführt werden kann.

Von Stephanie Fedders