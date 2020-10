AfD-Fraktion in Wittenberge geht getrennte Wege

Wittenberge

Für Karsten Korup war es ein ungewohnter Moment, für die Alternative für Deutschland (AfD) mittlerweile ein fast schon gewohnter Vorgang: Die Ankündigung, getrennte Wege gehen zu wollen. Das macht offiziell seit dem 1. Oktober nun auch die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung in Wittenberge. Aus vier macht zwei.

AfD-Fraktion in Wittenberge ist gespalten

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mandatsangelegenheiten“ verkündete Karsten Korup das, „was in den acht Jahren, in denen ich Stadtverordneten-Vorsitzender bin, noch nicht vorgekommen ist“: Die Spaltung einer Fraktion.

Anzeige

Oliver Czajkowski und Claudia Czajkowski übernahmen dafür die Initiative und ließen Abgeordnete sowie die Verwaltung darüber informieren, künftig als eigene Fraktion anerkannt zu werden. Die beiden haben sich dafür den Namen „Unabhängig in Wittenberge“ ausgesucht, vermeldete Korup.

Zurück als Zwei-Mann-AfD-Fraktion bleiben Wolfgang Heil und Peter Schmidt. Heil wird den Fraktionsvorsitz übernehmen.

Auch die AfD-Fraktion im Kreistag ist gescheitert

Auf die Besetzung der Ausschüsse und Gremien habe dieser Schritt keine Auswirkungen, erklärte Karsten Korup. Allerdings hat die AfD-Fraktion angekündigt, auch im Hauptausschuss mitwirken zu wollen, in dem bisher Oliver Czajkowski abgeordnet war. Eine entsprechende Änderung muss die Stadtverordnetenversammlung noch beschließen.

Keiner der vier Beteiligten äußerte sich auf der Sitzung zu diesem Vorgang und war auch telefonisch nicht erreichbar.

Die Auflösungserscheinungen der Partei in der Prignitzer Kommunalpolitik finden in Wittenberge nun die Fortsetzung dessen, was Anfang Juni auf Kreisebene seinen Anfang nahm. Vor vier Monaten verkündeten Wolfgang Heil, Jean-René Adam und Claudia Bellach, künftig als Fraktion mit dem Namen „ AfD – Wir für die Prignitz“ im Kreistag sitzen zu wollen.

Im AfD-Kreisverband Prignitz gibt es Streit

Die Dissonanzen fußen auch in der Prignitz auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kreisverbandes und stehen zudem im engen Zusammenhang mit der Lagerbildung auf Landesebene in die Pro- und Contra-Gruppen rund um die Person Andreas Kalbitz.

Wie schnell aus Freunden Feinde werden können, zeigt die Entwicklung der vergangenen Wochen. Heil, Adam und Bellach hatten sich bei ihrer Trennung noch vorstellen können, einem der ehemaligen Mitstreiter einen Platz in ihrer Fraktion anzubieten – nämlich Oliver Czajkowski.

Der Bruch an der Elbe hat gezeigt, dass die Entwicklung jetzt in eine ganz andere Richtung geht.

Von Stephanie Fedders