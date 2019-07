Perleberg Perleberg - AfD-Kundgebung und Gegendemo auf dem Großen Markt Begleitet vom infernalischen Lärm ihrer Gegendemonstranten hat die AfD ihre Wahlkundgebung auf dem Großen Markt in Perleberg begonnen.

Der Große Markt in Perleberg war am Samstagnachmittag zweigeteilt: Am Rathaus gab die AfD eine Kundgebung, vor der Lotte-Lehmann-Akademie standen die Gegendemonstranten und dazwischen die Polizei. Quelle: Bernd Atzenroth