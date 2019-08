Perleberg

Ob es bei der Landtagswahl am 1. September auch in der Westprignitz so spannend wie wahrscheinlich im ganzen Land werden wird? Gute Frage, denn der hier befindliche Landtagswahlkreis 1 ist seit einem Vierteljahrhundert eine Domäne der SPD. Von 1994 bis 2009 hatte die heutige Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler das Direktmandat inne – ihr folgte nahtlos Holger Rupprecht, der 2009 und 2014 gewann, aber nicht wieder zur Wahl antritt.

Zur Galerie Ein Septett streitet um das Direktmandat im Landtagswahlkreis 1. Sehen sie hier, wer künftig die Städte Perleberg und Wittenberge, die Ämter Lenzen-Elbtalaue und Wilsnack-Weisen sowie die Gemeinden Plattenburg, Karstädt und Gumtow im Landtag vertreten will.

Damit ist klar, dass diesmal jemand anderes den Wahlkreis gewinnt – die Frage ist nur, für welche Partei oder Liste. Es wird auf jeden Fall ein Er sein, weil sich ausschließlich Männer um die Gunst der Wählerinnen und Wähler in den Städten Perleberg und Wittenberge, in den Ämtern Lenzen-Elbtalaue und Wilsnack-Weisen sowie in den Gemeinden Plattenburg, Karstädt und Gumtow bewerben.

Um Ihnen neben unserer sonstigen Berichterstattung etwas Entscheidungshilfe bei Ihrer Wahl geben zu können, stellen wir heute alle sieben Direktkandidaten auf einen Blick vor, und zwar von oben nach unten in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen.

Zudem hat die MAZ einen Fragenkatalog an alle erarbeitet. Die Antworten darauf finden Sie ab dem 22. August in Ihrer MAZ, wobei pro Ausgabe je eine Frage abgehandelt wird. Die Kandidaten hatten dafür jeweils die gleichen Längenvorgaben. Auch bei den heutigen Porträts achten wir auf exakt gleiche Länge; die Platzierung der Beiträge auf der Seite bedeutet keine Bevorzugung oder Benachteiligung eines der Kandidaten. Doch hier zunächst die Kandidatenporträts.

Oliver Czajkowski ( AfD )

„Ich war nie unpolitisch“, sagt Oliver Czajkowski über sich selbst. Bis 2018 hat er allerdings keiner Partei angehört, geschweige denn sich politisch engagiert. Doch das änderte sich: „Ich habe mich in den letzten Jahren so viel aufgeregt“, sagt er. Die Flüchtlingsthematik spielte dabei wohl eine besondere Rolle.

2018 trat er dann in die AfD ein, nachdem er sich auf dem Brandenburg-Tag in Wittenberge vor ziemlich genau einem Jahr an den Ständen der Parteien informiert hatte. Seit der Kommunalwahl am 26. Mai sitzt er im Kreistag und im Wittenberger Stadtparlament. „Jetzt versuche ich es einfach noch höher“, begründet er gegenüber der MAZ seine Kandidatur als Direktkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis 1. „Ich bin ein Arbeiterkind und ich kenne auch die Zeit der Arbeitslosigkeit“, sagt der Mann, der sich selbst als das „Kottermaul, das so spricht, dass es das Volk versteht“, sieht.

Oliver Czajkowski gibt als Beruf Busfahrer im Nahverkehr an. Ehrenamtlich engagiert er sich im Hundesport als Vorsitzender des Schäferhundvereins, Ortsgruppe Perleberg. Sein Lebensmittelpunkt ist Wittenberge. Hier ist er aufgewachsen und hier lebt der gebürtige Oliver Lehmann auch heute mit seiner Frau und seiner Tochter.

Thomas Domres (Linke)

Seit 20 Jahren bereits gehört Thomas Domres dem Landtag an, doch ein Wunsch hat sich bislang nicht erfüllt: Das Direktmandat in seiner Heimat hat der eingefleischte Perleberger noch nie gewonnen. Vielleicht aber diesmal, denn Domres findet, eine gute Arbeitsbilanz vorlegen zu können und viel erreicht zu haben, in der Region zum Beispiel für den Rudower See und den Flachlandspeicher Sadenbeck.

Selbst das Scheitern der Kreisgebietsreform, die er damals mit vertrat, sieht er heute aus einem anderen Blickwinkel: „Es war richtig, dass sie aufgegeben wurde, denn man kann nicht gegen die Leute Politik machen.“ Es sei ein „Qualitätszeichen, auf die Stimmung der Leute zu hören“.

Überhaupt sieht er bei der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform Erfolge auch ohne die Gebietsreform, etwa in Sachen E-Government, Finanzausgleich und Bürgerbeteiligung.

Thomas Domres bemüht sich, so oft es geht, im Wahlkreis zu sein. Als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Potsdamer Landtag bleibt dafür aber weniger Zeit als früher. „Das ist aber auch ein Vorteil für die Prignitz, denn es ist nicht schlecht, gute Kontakte in Potsdam zu haben“, sagt der 49-Jährige. Letztlich wallt in ihm aber das „Prignitzer Herzblut“.

Michael Hintz ( FDP )

Vielleicht ist Michael Hintz der ungewöhnlichste der sieben Direktkandidaten im Landtagswahlkreis 1. Der Kreisvorsitzende der FDP hat sich 1997 als Lokführer selbstständig gemacht und arbeitet nun für unterschiedliche Auftraggeber als Rail-Logistiker und Dienstleister, so auch im Gewerbegebiet Falkenhagen – kein Wunder, dass dem 57-Jährigen der Ausbau des Schienennahverkehrs besonders am Herzen liegt.

Hintz ist auch Seelsorger für die Neuapostolische Kirche, von Wittenberge aus nicht nur für die Prignitz, sondern bis nach Mecklenburg. Der gebürtige Neustrelitzer hat eine Patchwork-Familie. Die steht für ihn an erster Stelle und prägt sein Handeln. „Wenn da was nicht klappt, dann hinterfrage ich alles“, sagt er. Weil er ein Kind mit einer Behinderung hat, sieht er die Notwendigkeit von mehr und besserer Inklusion an den Schulen.

Wichtig für sein politisches Engagement ist ihm nach seinen DDR-Erfahrungen der Einsatz für die Freiheit und gegen Hass und Gewalt. Kreisvorsitzender der FDP ist Michael Hintz seit einem guten Jahrzehnt. Und er sitzt jetzt im Wittenberger Stadtparlament. „Da kann ich was bewegen“, findet er. Für den Landtag kandidiert er „nicht um meinetwillen, sondern weil es besser werden soll“.

Gordon Hoffmann ( CDU )

Seit 2009 sitzt Gordon Hoffmann bereits im Potsdamer Landtag, „leider bislang nur in der Opposition“. Auch das Direktmandat hat er noch nicht erlangen können. Diesmal soll das anders sein.

Gordon Hoffmann hat dabei viel selbst in der Hand. Schließlich ist er gerade zum CDU-Landesgeschäftsführer aufgestiegen und als solcher verantwortlich für den Landtagswahlkampf der CDU. Er hat auch den „Ingo-Song“ geschrieben, den Wahlkampfschlager für seinen Landesvorsitzenden Ingo Senftleben. Für die Musik, seiner ansonsten größten Passion, fehlt ihm aber mittlerweile die Zeit. „Die Aufgabe in Potsdam erfüllt und fordert mich“, sagt er. Den von ihm eingeschlagenen Weg findet er aber richtig, weil er so auch in seiner Heimat politisch etwas bewirken kann: der Prignitz.

1978 in Perleberg geboren, ist er in Breese und Wittenberge aufgewachsen. Eine Lehre als Heizungsbauer war nichts für ihn. Stark geprägt hat ihn seine Zeit bei der Bundeswehr, als er für sechs Monate im Kosovo stationiert war. Dort erwachte auch sein Interesse an Politik. Danach wurde er Erzieher und arbeitete bis zu seinem Einzug in den Landtag 2009 für das SOS Kinderdorf. Als gelernter Erzieher liegt ihm im Landtag Bildungspolitik besonders am Herzen, für die er in der CDU-Fraktion auch zuständig ist.

Harald Pohle ( SPD )

Harald Pohle kandidiert zum ersten Mal für den Landtag in Potsdam. Er will das Direktmandat im Wahlkreis 1 für die SPD verteidigen – der bisherige Inhaber Holger Rupprecht tritt nicht mehr an. Pohle kann dafür ein Vierteljahrhundert an kommunalpolitischer Erfahrung in die Waagschale werfen. Seit 1994 ist der 68-Jährige ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Cumlosen. Seit vielen Jahren sitzt er im Kreistag, nach der jüngsten Kommunalwahl als dessen Vorsitzender. „Ich kenne die Wehwehchen der Prignitzer“, sagt er, „und ich möchte gern ihr Sprachrohr im Landtag sein.“

Harald Pohle absolvierte von 1964 bis 1967 eine Ausbildung zum Industriemechaniker beim Bahnausbesserungswerk Wittenberge. Bis zur Wende arbeitete er als Schwerlasttransportfahrer und Schlosser. Danach wechselte er für zwei Jahre als Mechaniker nach Pforzheim, kam dann aber wieder in die Prignitz zurück und war von 1991 bis 2015 als Montageleiter bei Fenster As in Weisen beschäftigt.

Harald Pohle gehört seit 1993 der SPD an. Die Entscheidung, nach der Wende zum Sozialdemokraten zu werden, traf er, weil er aus einer Arbeiterfamilie kommt. Pohle ist aber auch christlich erzogen worden. Harald Pohle ist Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Prignitz.

Rainer Schneewolf ( Bündnis 90/Grüne )

Zehn Jahre lang saß Rainer Schneewolf in der Gemeindevertretung von Plattenburg. Jetzt will er für die Grünen in den Landtag. „Das eine Ziel ist, dass die Prignitz eine Region zum Gerne-hier-leben bleibt“, sagt er und nennt Stichworte wie Bildung, eine gute verkehrliche und digitale Infrastruktur und „eine Willkommenskultur gegenüber allen, die sich hier positiv einbringen wollen“. Das zweite sei, dazu beizutragen, dass die globale Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf maximal zwei Grad beschränkt bleibe. „Beide Ziele müssen miteinander verbunden werden“, sagt er. Was ihn neben hohen AfD-Umfragewerten im Landtagswahlkampf bedrückt, ist, dass der Klimawandel in der Prignitz nicht vorkommt, als hätte man nichts damit zu tun.

1943 geboren, war Schneewolf bis zur Rente Kommunikationswissenschaftler und Verkehrsplaner. Seit 2003 lebt er mit seiner Frau in Rambow. Für die Stadt Wittenberge erstellte er ein Gutachten zu Lärm- und Abgasimmissionen für zwei alternative A14-Linienführungen, für den Fremdenverkehrs­ver­ein Pritz­walk die Beschilderungskonzeption für Rad­wanderwege. Schneewolf war Sprecher der Bürgerinitiative ‚Hoch­spannung tief legen‘ und Mitglied der Bürgerinitiative „ Gumtow gegen Tierfabrik“.

Maik Tesch ( BVB /Freie Wähler)

Er ist ein Neuling im politischen Geschäft: Maik Tesch ist bei den jüngsten Kommunalwahlen erstmals für die Freien Wähler Pro Prignitz angetreten. Eigentlich hat er auch zwei Mandate errungen, in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag.

Letzteres konnte er dann nicht antreten, weil er als Bediensteter des Kreises eigentlich gar nicht hätte kandidieren dürfen – der Streit darüber schwelt noch heute. Doch Tesch geht nun noch einen Schritt weiter: Der 41-jährige Sanitäter im Rettungsdienst bewirbt sich um das Direktmandat für BVB/Freie Wähler für den Potsdamer Landtag.

Der große Erfolg der Freien Wähler gleich zu Beginn des Wahlkampfes, nämlich dass die von ihnen geforderte Abschaffung der Straßenausbaugebühren in Aussicht gestellt wurde, hat auch einen Haken: Ihr Wahlkampfschlager war abgeräumt. Ergo: „Wir müssen mehr bieten als nur Straßenausbaugebühren“, sagt Maik Tesch. Er sieht als ein Ziel die bessere infrastrukturelle Versorgung der berlinfernen Regionen an, vor allem in Sachen Verkehrsanbindung, Schule und Gesundheit. Landschulen sollten seiner Vorstellung nach erhalten, Kitaplätze ausgebaut und Familien entlastet werden. Feuerwehren sollen besser ausgestattet, das Breitbandnetz besser ausgebaut werden.

Wer kommt wie in den Landtag? Beim Direktmandat gilt: Nur einer kann gewinnen, und das ist derjenige oder diejenige mit den meisten Erststimmen im Wahlkreis bei der Wahl am 1. September. Ob eventuell mehr als einer der hier vorgestellten Männer es in den Landtag schafft, hängt bei dem einen oder anderen auch davon ab, ob er auf der Landesliste der jeweiligen Partei platziert ist und an welcher Stelle. Denn wer dort einen guten Platz hat, kann auch über ein gutes Zweitstimmenergebnis seiner/ihrer Partei in den Landtag einziehen. Doch ist es am sichersten, das Direktmandat zu erringen. Zudem ist dies ein stärkeres Votum der Bürgerinnen und Bürger aus dem Heimatwahlkreis.

Von Bernd Atzenroth