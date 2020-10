Als Heinz Neumann die ersten Mitsubishis in die Prignitz holte

Perleberg

Der Mitsubishi sollte eigentlich ein Mazda sein, aber dann kam es vor 30 Jahren für Heinz Neumann anders als gedacht. Der Perleberger holte dennoch die ersten japanischen Autos nach der Wende in die Prignitz.

1970 hat Heinz Neumann die Kfz-Meisterprüfung bestanden

Es wäre anders gekommen, wenn der 76-Jährige nicht vor 50 Jahren seinen Meister im Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk erworben hätte. In kleiner Runde lebte die Erinnerung daran jetzt auf. Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, kam aus diesem Anlass in die Prignitz und brachte den goldenen Meisterbrief für Heinz Neumann mit.

Außerdem überreichte Bührig dem Jubilar ein Buch voller „Macher“ und voller persönlicher Eindrücke vom Handwerk in der Wendezeit. Und zu denen gehörte zweifelsohne auch Heinz Neumann mit den Mitsubishis.

Aber bevor die Karriere als Autohändler begann, musste Heinz Neumann erst einmal zu seinem Beruf finden. Geboren wurde er in Neugarten in der Feldberger Seenlandschaft. 1958 kam er mit 14 Jahren nach Perleberg.

1988 hat sich Heinz Neumann selbständig gemacht

Für die Meisterprüfung 1970 ging es für Heinz Neumann nach Güstrow. Kein Meisterstück, sondern eine Arbeitsprobe mussten die Absolventen anfertigen. Es galt, einen defekten Trabant zu reparieren. Nach einer Woche kam die gute Nachricht – bestanden.

Mit dem Meistertitel in der Tasche wechselte Heinz Neumann vom Geflügelkombinat in Düpow 1972 zu Minol und wurde Transportleiter. Sein großer Traum war der Schritt in die Selbständigkeit. Ein langer Weg, der erst 1988 zum Ziel führte.

Heinz Neumanns Hartnäckigkeit wurde belohnt. „Ich habe es immer wieder versucht“, erinnert er sich. Schließlich mit Erfolg: „Zugelassen durch den Rat des Kreises“, erzählt Neumann.

Als die ersten Mitsubishis in die Prignitz rollten

Ein Jahr vor dem Mauerfall hat sich der Familienvater auf dem Hof der Schwiegereltern in Burghagen (Gemeinde Plattenburg) selbständig gemacht. Zunächst drehte sich noch alles um den Trabant, für den Neumann „endlich Ersatzteile kaufen konnte“.

Dann kam die Wende und der Sommer 1990. Für Heinz Neumann bis heute „die aufregendste Zeit“. Der Vertreter von Mitsubishi war schneller als die japanische Konkurrenz und schloss mit Heinz Neumann einen Händler-Vertrag ab.

Wenig später fuhr die erste Ladung Autos vor. Acht an der Zahl standen auf dem Lkw, „einer schöner als der andere“, schwärmt Heinz Neumann noch 30 Jahre später. Kaufen und schnell wieder verkaufen, das war damals die Vorgabe. „Ich habe mich in kein Fahrzeug verliebt“, lacht er.

Seit 2009 gibt es den Autoprofi Neumann in Perleberg

Vom Dorf ging es dann in die Stadt. Am 1. April 2009 war Eröffnung des Autohauses in der Hamburger Straße 41 in Perleberg. Aus Mitsubishi Neumann wurde mittlerweile der Autoprofi Neumann. Die beiden Söhne Siegbert und Martin führen mittlerweile die Geschäfte als freie Werkstatt.

Das Internet dominiert heute den Autohandel. Die Kunden kommen aus Berlin oder Hamburg. Auf dem Firmengelände stehen Hyundai oder Volkswagen.

Heinz Neumann ist schon in Rente, unterstützt seine Söhne in der Firma aber, wo er kann. Zudem engagiert sich der 76-Jährige in der Innung, ist Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Kreishandwerkerschaft Prignitz. „Bleiben sie uns noch lange erhalten“, sagt Geschäftsführerin Kerstin Gmirek, die dem Jubilar eine Urkunde überreicht.

Treu zu sein, fällt Heinz Neumann nicht schwer, wie ein Blick aus dem Fenster des Autohauses zeigt. Natürlich fährt er privat bis heute Mitsubishi. Einen Carisma, Baujahr 1997. 23 Jahre alt, aber „alles noch in Ordnung“.

Von Stephanie Fedders