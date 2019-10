Grube

Die Ausstattung der Feuerwehren wird dem Amt Bad Wilsnack-Weisen in den kommenden Jahren viel Geld kosten. Der Amtsausschuss hat sich am Montag in Grube ausführlich über die notwendigen Investitionen unterrichten lassen und im Anschluss einer Prioritätenliste für Investitionen zugestimmt.

161 000 Euro soll

...