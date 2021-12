Perleberg

Im Fall eines angeklagten Pärchens aus Wittenberge hat ein Zeuge offenbar voreilig die Polizei informiert. Was der Anzeigenerstatter tagein, tagaus im Fenster seiner Nachbarn gegenüber beobachtet hatte, sorgte dafür, dass bei ihm alle Alarmglocken schrillten.

Verdächtige Rotlichtlampen

Es handelte sich um Pflanzen auf dem Fensterbrett – eigentlich nichts Ungewöhnliches also. Dass der Zeuge dennoch die Polizei verständigte, weil er Drogendealer in der zugehörigen Wohnung vermutete, machte insbesondere an den Rotlichtlampen fest, mit denen die im Fenster stehenden Topfpflanzen beschienen wurden.

Eingeschüchtert von der Kulisse

Vor dem Perleberger Amtsgericht musste der Zeuge zwar kürzlich nicht aussagen. Dafür war der Gang vor Gericht für das Pärchen unabwendbar. Merklich eingeschüchtert von der Gerichtskulisse betraten die 25-jährige Anja A. und der ein Jahr jüngere Boris B. (Namen von der Redaktion geändert) den Verhandlungssaal.

Angeklagte schauen sich ratlos an

Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft warf dem Paar einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Am späten Abend des 23. Februars 2021 hatte der Zeugenanruf bei der Polizei nämlich eine Wohnungsdurchsuchung bei den Verdächtigen zur Folge. Als die Beamten vor der Tür des Paares standen, schauten die Betroffenen sich zunächst ratlos an. Die Polizisten durchsuchten die Wohnung und das verdächtige Fensterbrett.

Dort standen, wie die Polizei auf einen Blick sah, aber keine Cannabispflanzen. „Es handelte sich um normale Topfpflanzen“, erklärte ein Polizeibeamter dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode. Über diesen Pflanzen hingen schließlich Wärmelampen, wie die Beamten sie hier und da auch bei Indoorplantagen von Cannabis vorfinden würden.

2,19 Gramm gefunden

Dennoch: Der Besitz von Wärmelampen ist nicht strafbar. Aus dem Schneider waren Anja A. und Boris B. deshalb aber noch nicht. Der Zufall spielte der Polizei in die Hände: in den gesamten Räumen fand die Polizei bei ihrer Durchsuchung nichts - außer mitten auf dem Wohnzimmertisch. Dort lag ein szenetypisches Plastikbeutelchen mit Cannabis. Der Inhalt: gerade einmal 2,19 Gramm. Solche Mengen zählen als Kleinstmenge. Um die Justiz nicht noch mehr mit Verfahren zu belasten, sind länderabhängige Mengen zum Eigenkonsum festgelegt, bis zu deren Höhe Staatsanwaltschaften und Gerichte von einer Strafverfolgung absehen könnten. In Brandenburg liegt die Grenze beim Eigenkonsum bei sechs Gramm - und damit rund dreimal so hoch wie die gefundene Menge bei dem Wittenberger Pärchen.

Dicke Lippe riskiert

Womöglich hätten sich die beiden Prignitzer, die zum ersten Mal auf der Anklagebank saßen, den ganzen Prozess auch ersparen können, wenn sie bei der Durchsuchung keine dicke Lippe riskiert hätten. Im Polizeiprotokoll lasen sich die protokollierten Aussagen der 25-Jährigen nach Ansicht der übrigen Prozessbeteiligten so, als fahre Anja A. unter Cannabiskonsum verbotenerweise auch Auto. Vor Gericht auf mögliche Missverständnisse in den Aussagen angesprochen, gab die junge Frau zu, Cannabis gelegentlich zu konsumieren.

Bekifft hinterm Steuer?

In der Polizeiaussage klang das noch anders: Vor den Beamten soll Anja A. eingeräumt haben, täglich einen Joint zu rauchen, während ihr Freund sich eine Wasserpfeife bereite. Außerdem seien beide täglich als Autofahrer auf öffentlichen Straßen unterwegs. Und natürlich besitze Anja A. auch ein Auto – ein gefundenes Fressen für die Ermittlungsbehörden. Dass sie sich freilich nicht bekifft hinters Lenkrad setzt, sei ihr selbstverständlich klar und eine Maxime, an die sie sich halte. Das mache sie auch nicht, bestritt sie mögliche Straftaten.

Verfahren wird eingestellt

Am Ende geschah das, was derzeit in zahlreichen Verfahren passiert, wenn es um Kleinstmengen Cannabis geht und sich die Angeklagten bislang noch nichts – und schon gar keine Drogendelikte – haben zu Schulden kommen lassen: Das Verfahren wurde eingestellt. Wegen geringer Schuld. Ohne Auflage. Das Paar muss weder gemeinnützige Arbeit leisten noch eine Geldstrafe bezahlen. „Ich sehe bei den beiden keine kriminelle Energie“, begründete der Staatsanwalt sein Plädoyer, während ihm Richter Sprigode nickend zustimmte.

Wo kamen die Drogen her?

Über mögliche Hintermänner, über die das Paar an den Stoff kam, wurde allerdings während der gesamten Verhandlung Stillschweigen gewahrt. Keine einzige Info dazu ließen sie sich entlocken.

Von Susann Salzmann