Weil er zu faul war, beim Jobcenter Hilfe zu beantragen, suchte sich ein 31-Jähriger eine alternative Einnahmequelle: Der Mann, der aus Pritzwalk stammt, stellte Handys und Technik bei Ebay-Kleinanzeigen ein und kassierte in acht Fällen das Geld. In Perleberg endete der Prozess mit einem Premieren-Urteil, das es so noch nicht gab.